Comey optrapper krigen: Trump er »moralsk uegnet« som præsident og behandler kvinder som »kød«

Natten til mandag dansk tid eskalerede de seneste dages ordkrig mellem Donald Trump og James Comey til nye højder, da Comey gav sit første TV-interview, siden præsidenten fyrede ham som FBI-direktør for knap et år siden.

Comey kaldte Trump for »moralsk uegnet« til at lede USA, en mand som behandler kvinder som »kød« og en præsident, som er »modtagelig« for russisk afpresning.

Interviewet med George Stephanopoulos på ABC News kom to dage før, at Comeys nye erindringsbog »A Higher Loyalty« udkommer tirsdag, og tre dage efter at de første informationer fra bogen begyndte at rulle i amerikansk presse.

Som Berlingske skrev allerede fredag, beskriver James Comey i sin nye eksplosive bog Donald Trump som en mafiaboss, der »lyver om alting, stort som småt«, og som »krænker grundlæggende normer for etisk lederskab«.

Siden har Donald Trump på Twitter beskrevet James Comey som en »slimklat«, »den værste FBI-direktør nogensinde« og som en mand, der burde sidde i »fængsel« for at have »afsløret fortrolige oplysninger«.

Men i TV-interviewet søndag aften amerikansk tid gav Comey den en ekstra tand.

»Denne præsident afspejler ikke landets værdier,« sagde Comey.

Da George Stephanopoulos spurgte, om den fyrede efterretningschef tror, at russerne har noget på Donald Trump, som de kan afpresse ham med - såsom sager med prostituerede - svarede James Comey:

»Jeg tror, det er muligt. Men jeg ved det ikke. De ord troede jeg ikke, jeg nogensinde ville fremsige omkring en amerikansk præsident, men det er muligt,« sagde Comey og tilføjede senere, at Donald Trump behandler kvinder som »kød«.

For såvel Trump som Comey er der meget på spil.

Comey står til at blive hovedvidne mod Trump i en mulig sag om at lægge hindringer i vejen for efterforskning - såkaldt ´obstruktion af retfærdigheden´ - som den særlige undersøger, Robert Mueller, efterforsker som en del af hans kulegravning af muligt ulovligt samarbejde mellem Trumps kampagnstab og Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

For både Comey og Trump handler det derfor om at fremstå som mest troværdig i offentligheden. Og for præsidenten kan det blive afgørende, om han er i stand til at underminere Comeys troværdighed.

Allerede under en åben høring i maj sidste år fortalte Comey, at Trump havde afkrævet ham 100 procent loyalitet og forsøgt at presse ham til at stoppe efterforskning af præsidentens nu tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn.

I dag har Flynn over for Mueller erklæret sig skyldig i at lyve for FBI omkring indhold af samtaler med den russiske ambassadør i Washington D.C.

Såvel i sin nye bog som i TV-interviewet søndag ville James Comey ikke nærmere ind på, om der er begået ´obstruktion af retfærdigheden´, eftersom han er fuld bevist om, at det nu er op til Robert Mueller at efterforske og konstatere.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.