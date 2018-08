Colombianske tiltag mod korruption får ikke nok stemmer

Bogotá. Flere millioner colombianere var søndag i stemmeboksen for at sætte deres kryds ved en afstemning om en række tiltag mod korruption i landet.

I alt 11,7 millioner vælgere stemte, men det var lige nøjagtig ikke nok til at sikre et gyldigt resultat. For at sikre et bindende resultat skulle en tredjedel af de stemmeberettigede - svarende til 12,1 millioner - have stemt.

Dermed manglede der omkring 400.000 stemmer.

99 procent af de 11,7 millioner vælgere, der mødte op søndag, stemte for at indføre de i alt syv tiltag.

Blandt tiltagene var en reduktion på 40 procent i lønnen hos medlemmer af landets kongres. Tiltagene skulle blandt andet også sikre mere åbenhed om politikernes lønninger og skærpe straffen for korruption.

/ritzau/AP