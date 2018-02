Colombia anholder ledende medlem af guerillagruppen ELN

Bogotá. Colombianske myndigheder har anholdt et ledende medlem af landets eneste resterende guerillabevægelse, Den Nationale Befrielseshær (ELN).

Det oplyser anklagere torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Rafael Antonio Botero, der også går under navnet Ivan, er mistænkt for at rekruttere 97 børn samt planlægge et bombeangreb, der dræbte seks politibetjente i den nordlige havneby Barranquilla 27. januar.

Botero blev anholdt, tre dage efter at anklagemyndigheden havde beordret 21 ELN-ledere og andre medlemmer anholdt.

Colombianske myndigheder mener, at nogle af dem befinder sig i Venezuela, hvorfra de planlægger angreb.

Colombias forsvarsminister, Luis Carlos Villegas, fortæller torsdag, at han har diskuteret emnet med sin venezuelanske kollega, Vladimir Padrino, over telefonen.

Villegas fortæller videre, at han ikke vil udelukke et møde mellem repræsentanter for Colombia og Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

Det skal ske i et forsøg på at mindske spændingerne, efter at Venezuelas statsadvokat har beskyldt Colombia for at planlægge at ville bombe hans land.

ELN er Colombias sidste aktive oprørsgruppe, efter at den langt større gruppe Farc underskrev en fredsaftale med regeringen i november 2016.

Den colombianske regering suspenderede i slutningen af januar i år fredsforhandlingerne med ELN. Det skete, efter at gruppen havde udført flere angreb i landet efter tre måneder med våbenhvile.

- Jeg har besluttet at suspendere den femte runde af fredsforhandlingerne med ELN, som var planlagt til at finde sted de kommende dage.

- Baggrunden er, at ELN's handlinger ikke stemmer overens med dens ord, lød det i en erklæring fra Colombias præsident, Juan Manuel Santos, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

ELN betragtes som en mere radikal gruppe, end Farc var. Den er også mindre centraliseret.

ELN er blandt andet imod, at udenlandske selskaber får lov til at slå sig ned i Colombia og har ofte bombet rørledninger og anden olieinfrastruktur.

/ritzau/