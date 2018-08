København. Michael Cohens advokat siger, at Cohen under ed har forklaret, at Donald Trump har beordret ham til at begå en forbrydelse, skriver Reuters.

Cohen, der er Donald Trumps tidligere advokat, erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet.

Michael Cohen har valgt at erklære sig skyldig, således at hans familie kan få fred og komme videre, siger hans advokat ifølge Reuters.

/ritzau/