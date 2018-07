Cliff Richard får oprejsning efter BBC viste ransagning

Den 77-årige sanger Sir Cliff Richard vinder en sag ved den britiske højesteret i London over BBC, der transmitterede en ransagning af hans hjem på tv.

Han er blevet tildelt 260.000 dollar i erstatning, skriver nyhedsbureauet AP.

Retten vurderede, at rocksangerens privatliv var blevet krænket af de videoklip, der blev vist på kanalen.

Richard lagde sag an mod tv-kanalen for dens dækning af en ransagning i 2014, da politiet undersøgte påståede seksuelle lovovertrædelser. Sangeren blev aldrig anholdt eller sigtet for nogen forbrydelse.

Efter ransagningen besluttede den britiske anklagemyndighed, at der ikke var beviser nok til at rejse sigtelse mod sangeren.

Cliff Richard blev beskyldt for at være involveret i et overgreb, der skulle være sket 20 år tilbage mod en dreng, der dengang var 16 år.

I søgsmålet lægger han vægt på, at episoden har forholdt »stor« skade til hans ry. Han har sagt, at han oplevede en »følelse af panik og magtesløshed«, da han så, at BBC transmitterede fra en helikopter over hans hjem.

