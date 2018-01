CIA: Kina søger i højere grad end Rusland at manipulere

Washington. Kinas forsøg på at udøve indflydelse i Vesten er lige så foruroligende som Ruslands. Sådan lyder det fra CIA's direktør.

Mike Pompeo siger til BBC, at kineserne "har sat et langt større fodaftryk end russerne", når det gælder om at stjæle informationer og påvirke i det skjulte.

Som eksempler nævner han kinesiske forsøg på at stjæle kommercielle informationer i USA og infiltrere skoler og hospitaler.

- Og bekymringerne gælder også Kinas aktiviteter i Europa og Storbritannien, pointerer han.

Pompeo var medlem af Kongressen og tilhørte Republikanernes højrefløj, inden han blev udnævnt til at lede CIA.

- Tænk engang på omfanget af den russiske økonomi i forhold til Kina, siger Pompeo.

- Kineserne har et langt større fodaftryk end russerne, når det gælder om at udføre denne mission, tilføjer han til BBC.

For to uger siden blev en tidligere CIA-agent anholdt mistænkt for at have hjulpet kineserne ved at sætte en kæp i hjulet på amerikanernes spionagevirksomhed.

Den 53-årige Jerry Chun Shing Lee er sigtet for at have beholdt fortrolige dokumenter. I dokumenterne fremgår blandt andet navnene og telefonnumrene på hemmelige CIA-aktiver.

Ifølge The New York Times mistænkes han for at have hjulpet kineserne med at udpege informanter.

Anholdelsen skete oven på en årelang efterforskning udført af forbundspolitiet FBI. Efterforskningen blev indledt i 2012.

I årene op til havde CIA på mystisk vis mistet flere informanter i Kina.

CIA's leder advarer om, at der er en meget fokuseret indsats i gang for at stjæle amerikanske informationer og for at infiltrere USA med spioner.

- Vi ser det i vores skoler. Vi ser det på vores hospitaler og i vores sundhedssystem og i hele det amerikanske erhvervsliv, siger han.

/ritzau/