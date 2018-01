CIA-chef: Rusland forsøger at påvirke næste præsidentvalg

Washington. CIA-chef Mike Pompeo siger i et interview med BBC, at han forventer, at russerne vil blande sig i det næste præsidentvalg i USA.

Landets efterretningsvæsen har flere gange oplyst, at det har beviser på, at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016.

Og russerne arbejder stadig på at påvirke amerikanerne. Det mener i hvert fald CIA-chefen.

»Jeg har ikke set et fald i russernes aktivitet,« siger Pompeo til BBC.

CIA-chefen mener dog, at amerikanerne er dygtige nok til at stå imod russernes forsøg på at påvirke frie valg.

»Jeg har en forventning om, at Rusland vil forsøge igen. Men jeg er sikker på, at USA vil være i stand til at gennemføre frie og fair valg,« siger han.

Rusland har angiveligt forsøgt at påvirke præsidentvalget til Donald Trumps fordel.

Trump slog Demokraternes Hillary Clinton, selv om meningsmålinger og eksperter havde forudsagt en klar sejr til Clinton.

På samme måde beskyldes flere af Trumps tidligere medarbejdere for at have samarbejdet med Rusland.

De russiske forsøg på at påvirke amerikanere skete angiveligt via sociale medier. Medier som Facebook og Twitter har siden taget affære for at bekæmpe falske nyheder og propaganda.

De mange anklager har for længst ført til, at der er indledt flere undersøgelser af det påståede samarbejde mellem Trump-lejren og Rusland.

Tidligere FBI-chef Robert Mueller er udpeget til at stå i spidsen for en af undersøgelserne.

Han undersøger to særlige forhold: om der er en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsident Trumps fyring af tidligere FBI-chef James Comey.

Trump har gentagne gange benægtet et samarbejde. CIA-chef Mike Pompeo, der er udnævnt af Trump, har hidtil for det meste undgået at kommentere sagen.

Pompeo overtog posten som CIA-chef i januar 2017.

/ritzau/

Irland skal stemme om abort i slutningen af maj

Abortlovgivningen i Irland er blandt Europas strengeste. Nu skal irerne stemme om en liberalisering af loven.

Dublin. Den irske regering har besluttet at holde en folkeafstemning, om hvorvidt man skal reformere landets næsten totalforbud mod abort.

Afstemningen skal beslutte, om en forfatningsændring fra 1983, der »anerkender den ufødtes ret til liv«, skal ophæves.

Det oplyser Irlands premierminister, Leo Varadkar, på et pressemøde sent mandag aften.

Folkeafstemningen vil finde sted i slutningen af maj.

Tusindvis af irske piger og kvinder rejser årligt til England og Wales for at få foretaget en abort.

»Disse rejser behøver ikke at finde sted. Vi kan ændre på det, og beslutningen ligger lige nu i vores hænder,« siger Leo Varadkar ifølge BBC og understreger, at han vil kæmpe for en mere lempelig lov på området.

Allerede i efteråret sidste år meddelte den irske regering, at den planlægger en folkeafstemning om abort i løbet af maj eller juni 2018.

Den irske forfatning blev i 1983 ændret til en af de strengeste i Europa i forhold til abort, da myndighederne er forpligtet til at tage hensyn til et ufødt barn i samme grad, som de skal tage hensyn til moren.

Dermed er abort kun tilladt, når kvindens liv er i fare. Men ikke i tilfælde af eksempelvis voldtægt, incest eller et ikke levedygtigt foster.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I de seneste år har meningsmålinger antydet, at der er en voksende støtte til abort eller i hvert fald til en mere lempelig lovgivning på området.

I 2013 stemte et markant flertal i det irske parlament ja til en kontroversiel ny lov. For første gang tillod politikerne abort, hvis svangerskabet udsætter kvindens liv for fare.

Året inden var abortlovgivningen i Irland kommet i hele verdens søgelys og blevet genstand for en stærkt følelsesladet debat, efter at den 31-årige indiske kvinde Savita Halappanavar døde på et sygehus i Galway.

Halappanavar havde søgt om svangerskabsafbrydelse, fordi hun havde fået besked om, at fosteret ikke ville kunne overleve. Men anmodningen blev afvist, fordi hendes liv ikke umiddelbart var i fare. Hun døde af blodforgiftning få dage efter at have aborteret spontant.

En planlagt abort ville formentlig havde reddet hendes liv. Sagen udløste voldsom vrede, og flere politikere kaldte dødsfaldet en »skændsel«.

Halappanavars død førte til loven om beskyttelse af liv under graviditet. Den tillader abort under omstændigheder, hvor læger står inde for, at der er en reel og væsentlig risiko for morens liv, skriver AFP.

/ritzau/

Facebook vil engagere folk ved at vise flere lokalnyheder

Det sociale medie vil sørge for, at der er flere lokale nyheder i brugernes feed.

San Francisco. Facebook oplyser mandag, at det har besluttet at levere flere lokale nyheder til amerikanske brugere.

Det er blot det seneste i en række tiltag, som det sociale medie har implementeret for at styre strømmen af informationer.

Det nye tiltag skal især opfordre til, at brugerne engagerer sig mere i lokalmiljøet.

Tidligere i januar oplyste Facebook, at det vil bede sine rundt regnet to milliarder brugere om at rangere nyhedskilder. Det skal ske, for at man kan bekæmpe spredningen af falske nyheder og misinformation.

»Lokale nyheder hjælper med at bygge lokalmiljøerne op - både online og offline,« skriver Facebook-grundlægger og administrerende direktør Mark Zuckerberg i en opdatering på det sociale medie.

Det gigantiske sociale netværk forsøger at imødekomme kritik, der går på, at Facebook har fejlet i forsøget på at undgå spredning af falske nyheder. Det er giganter som Facebook, Google og Twitter blevet beskyldt for - især i forbindelse med USA's præsidentvalg i 2016.

»Dette tiltag er en vigtig del af vores forsøg på at sikre, at den tid, vi bruger på Facebook, er mere værdifuld,« siger Zuckerberg.

Den administrerende direktør rejste sidste år rundt i USA og besøgte brugere af Facebook.

»En af de ting, som folk fortalte mig, var, at vi alle sammen kan glemme vores uoverensstemmelser, hvis vi kan se bort fra nogle emner på landsplan, der splitter os,« skriver Zuckerberg.

Han citerer også forskning, der viser, at folk engagerer sig mere i lokalmiljøet, hvis man læser lokale nyheder.

I første omgang gælder ændringen kun for USA, men det bliver også indført i andre lande senere på året.

/ritzau/AFP