Chile vil udvise 2000 illegale migranter inden årets udgang

Santiago. Chile vil udvise 2000 illegale migranter fra landet inden årets udgang.

Det oplyser præsident Sebastián Piñeras højreorienterede regering mandag.

Beslutningen er en del af en migrationsplan, som verdens største kobberproducent har vedtaget for at kunne håndtere de hundredtusindvis af migranter, der er ankommet til landet i løbet af de seneste fire år.

Regeringen vil prioritere at udvise de migranter, der har en plettet straffeattest, samt de, der ikke har taget imod et statsligt tilbud om at regulere deres situation.

- Inden årets udgang vil der være omkring 2000 personer, som har begået forbrydelser, som vil blive udvist fra vores land, siger regeringstalsmand Cecilia Pérez.

Den første fase af udvisningerne er rettet mod kriminelle. De næste på listen er migranter, der afsoner en fængselsstraf, og som står over for udvisning efter endt afsoning, oplyser Pérez.

- Vores døre er åbne for alle de udlændinge, der har lyst til at bidrage til vores land, og som ønsker bedre muligheder i livet. Dørene er derimod ikke åbne for dem, der har begået forbrydelser, eller som har til hensigt at komme og begå forbrydelser mod os, siger Cecilia Pérez.

Tidligere i år lempede Chile sine visumkrav til venezuelanere, som flygter fra en politisk krise i deres hjemland. Samtidig skærpede Chile visumkravene for haitianere.

I løbet af de seneste fire år er Chile blevet en af Latinamerikas mest populære destinationer for migranter. Tidligere i år afslørede tal, at der befinder sig mere end en million migranter i landet. Det er næsten en fordobling i forhold til tidligere skøn.

Omkring 300.000 af disse menes at opholde sig ulovligt i landet.

/ritzau/AFP