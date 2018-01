Cape Town får fire dage mere uden tomme vandhaner

Det er lykkedes indbyggere i den sydafrikanske storby Cape Town at skære i vandforbruget, så byen nu vil have fire ekstra dage inden den såkaldte »Dag nul«, hvor vandet slipper op.

Det oplyser Mmusi Maimane, leder af partiet Demokratisk Alliance, der står i spidsen for provinsen, hvor Cape Town ligger.

Vandet ventes nu at slippe op 16. april.

Indbyggerne i millionbyen har skåret deres forbrug med i alt 60 millioner liter per dag.

»Det lyder måske ikke som så meget, men det er væsentligt,« siger Maimane på et pressemøde.

»Det viser, at vi kan undgå »Dag nul«, og det vil vi gøre,« lyder det videre.

Cape Town oplever i disse dage den værste tørke, der nogensinde er målt. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at byens vandreservoirer ifølge officielle tal blot er 24,5 procent fyldt op.

På samme tidspunkt sidste år var tallet knap 38 procent.

Cape Town ligger på Jordens sydlige halvkugle, hvor det i øjeblikket er sommer. Regnsæsonen ventes først at indtræffe i maj.

Der er tidligere blevet indført vandrationering. Hver person må højst bruge 87 liter vand om dagen, og det falder 1. februar til 50 liter.

Det er forbundet med strafansvar at bruge mere.

Byens myndigheder er dog blevet kritiseret for ikke at have indført vandrestriktioner langt tidligere.

Fra tidligt i februar vil Cape Town blive forsynet med yderligere 67 millioner liter vand dagligt fra et privatejet vandreservoir tæt på byen.

Der er sat flere tiltag i gang for at øge vandforsyningen til byen. Når kalenderen viser maj, håber myndighederne, at der kommer yderligere 120 millioner liter vand dagligt.

Hvis vandhanerne løber tør, ventes det, at folk skal hente vand ved standere rundt om i byen. Standerne fyldes med vand fra tankbiler.

