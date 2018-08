Canada og USA indleder lynforhandlinger om frihandel

Washington. USA og Canada har sent tirsdag aften dansk tid indledt forhandlinger i Washington om en revision af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta.

Mandag blev Mexico og USA enige om rammerne for en ny aftale, der skal afløse den nuværende, der trådte i kraft 1. januar 1994 mellem de tre lande.

USA's præsident, Donald Trump, har sat en tidsfrist til fredag for handelssamtalerne med Canada.

Det er også Trump, der har ønsket en genforhandling af Nafta. Han mener, at aftalen, som den står i dag, ikke tilgodeser amerikanske interesser i tilstrækkelig grad.

Canadas handelsdelegation ledes af udenrigsminister Chrystia Freeland, som måtte afbryde en rejse i Europa, fordi Canada efter mandagens gennembrud mellem USA og Mexico blev inviteret til forhandlingsbordet.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde tidligere tirsdag, at han kun vil underskrive en handelsaftale, som er til gavn for Canada.

- Vi vil engagere os på positiv vis og ser frem til, at vi til slut underskriver en aftale, såfremt den er god for Canada og god for Canadas middelklasse, sagde han.

Donald Trump har gjort det klart, at USA og Mexico kan gå videre med den nye aftale uden Canada. Mandag sagde Trump, at såfremt det ikke lykkes at nå til enighed med Canada, vil han øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra naboen mod nord.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, og Andres Manuel Lopez, der overtager præsidentposten til efteråret, har begge sagt, at Nafta skal omfatte de tre lande.

/ritzau/