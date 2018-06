Cambridge Analyticas eks-chef ændrer svar i Facebook-skandalen

Analyseselskabet Cambridge Analytica modtog data fra dataforskeren Aleksandr Kogan, der som led i et videnskabeligt studie i 2014 brugte Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper.

Sådan lyder en ny forklaring fra den tidligere direktør for analyseselskabet Alexander Nix. Han forklarer sig onsdag sidst på eftermiddagen i det britiske parlament om skandalen omkring delingen af data fra Facebook.

I en tidligere forklaring har Alexander Nix benægtet, at Cambridge Analytica nogensinde havde fået data fra Kogan.

Men onsdag lyder det altså, at analyseselskabet alligevel modtog data fra dataforskeren.

»Selvfølgelig skulle svaret på spørgsmålet have været ja,« siger Nix.

Han tilføjer, at han troede, at han blev spurgt om, hvorvidt Cambridge Analytica stadig var i besiddelse af data fra forskeren.

Eksdirektøren siger samtidig, at selskabet har slettet oplysningerne.

»Mit fokus var på, om vi stadig havde dataene. Der var bestemt ikke en intention om at mislede udvalget,« siger Nix.

Ifølge Facebook blev der indsamlet 87 millioner Facebook-brugeres private oplysninger.

De kan siden være blevet brugt til at sende brugerne personaliseret kampagnemateriale på vegne af Donald Trump, da han stillede op til præsidentvalget i USA forrige år.

Cambridge Analytica hævder dog, at oplysninger fra Facebook ikke blev brugt til Trumps kampagne.

OVERBLIK: Forstå sagen om Facebooks løsslupne data Som led i et videnskabeligt studie brugte den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper. Kogan er tilknyttet universitetet i Cambridge. Men appen "thisisyourdigitallife" blev udviklet af hans egen virksomhed Global Science Research. 270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - brugte appen og deltog i quizzen. Deltagerne modtog en betaling på nogle få dollar for at medvirke. Sådan som Facebooks databeskyttelse fungerede dengang, blev der ikke kun samlet data fra de deltagende Facebook-brugeres profil, men også fra deres Facebook-venner. Det skete uden vennernes viden. Det er sket via analysefirmaet Cambridge Analytica, der har kontorer og arbejder i USA, men er ejet af en britisk virksomhed. Ifølge Facebook blev der indsamlet data fra 87 millioner Facebook-brugere. Cambridge Analytica, som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University, købte oplysningerne. Det siger Christopher Wylie, som er tidligere ansat, og som fik sagen til at rulle. Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere. De fik siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse. Facebooks regler tillader ikke, at tredjepart anvender data til kommercielle formål. Facebook har sagt, at quizzen blev fjernet, da man fandt ud af, at der var sket brud på reglerne. Facebook bad også om en garanti for, at oplysningerne var blevet slettet. Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har erkendt, at selskabet har begået fejl. Syv danskere har ifølge Facebook selv downloadet Kogans app. 41.820 danske Facebook-brugere kan grundet deres Facebook-venskab med folk, der har downloadet appen, potentielt have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica. Cambridge Analytica indgav i midten af maj konkursbegæring og er nu lukket. Kilder: BBC, The Guardian, Facebook, dpa, CNN og Sky News. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/Reuters