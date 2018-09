Californien går imod Trump: Staten vil være CO2-neutral

I snart mange år har det været reglen, at det snarere er virksomheder, organisationer og lokalregeringer, der fører an i debatten om klimaforandringer, end det er regeringerne i de respektive lande – og med »debatten« mener vi her konkret handling og visioner.

I USA har man for eksempel mere set i retning af Californiens hovedstad Sacramento end Washington. Det indtryk er nu blevet bekræftet, idet Californiens guvernør, Jerry Brown, netop har underskrevet to love, der skal gøre delstaten CO 2 -neutral i år 2045, blandt andet ved et fuldstændigt skifte til »grøn« elektricitet.

Den første af de to love, kaldet Senate Bill 100, hæver delstatens i forvejen høje målsætning for produktionen af elektricitet fra vind, solenergi og andre grønne energikilder. Hensigten er udtrykkeligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser til et niveau, hvor de kan optages af skove, have og andre naturlige økosystemer.

Guvernør Jerry Brown underskrev loven omgivet af politikere, journalister og miljøforkæmpere, og ved samme lejlighed udstedte han også en ordre om at reducere statens udledning af drivhusgasser til atmosfæren: Frem mod år 2045 skal udledningen fra alle kilder – herunder også biler og lastbiler – reduceres til et rundt nul.

Californien har med andre ord sat sig som mål at blive 100 procent CO 2 -neutral i løbet af bare 27 år,og det er det mest ambitiøse mål i hele verden, sagde en synligt stolt guvernør ved underskrivelsen:

»Man skal ikke undervurdere betydningen af dette skridt. Senate Bill 100 sender et budskab til Californien og til resten af verden om, at vi vil leve op til Paris-aftalen,« sagde Brown ifølge NBC News.

En spids albue til republikanerne

De to nye miljølove tjener samtidig som en effektfuld åbning på det møde om klimaforandringer, som åbner senere på ugen i San Francisco. Her har flere end 5.000 embedsmænd, forretningsfolk og miljøaktivister sat hinanden i stævne for at udveksle tanker og forslag om, hvordan klimaforandringerne bedst kan modvirkes eller i hvert fald afbødes.

Konferencen i San Francisco og guvernør Jerry Browns seneste tiltag falder ikke mindst i øjnene, fordi præsident Donald Trump sidste år valgte at trække USA ud af Paris-aftalen om begrænsning af drivhusgasser og grøn omstilling. Og selv om guvernøren ikke nævnte præsidenten ved navn, gjorde han det efter ceremonien klart, at hverken han eller de andre deltagere på konferencen i San Francisco vil tøve med at sætte navn på dem, som ifølge deres mening står i vejen for fremskridt på området.

»Det republikanske parti er under Trump – men også før ham – fast besluttet på at benægte og bekæmpe enhver bestræbelse på at forhindre klimaforandringerns forfærdelige virkninger,« sagde Brown. »Først benægtede de dem, derefter forsøgte de at så tvivl om forskningen og latterliggøre andre, som prøvede at gøre noget ved det. Og med andre mener jeg alle andre lande i verden.«