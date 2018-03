Bus kører 19 mennesker i døden i kløft i Filippinerne

Manila. En passagerbus kørte tirsdag af vejen og ned i en kløft syd for Filippinernes hovedstad, Manila.

19 mennesker blev dræbt og 17 andre såret. Det oplyser filippinsk politi onsdag.

Ulykken skete tirsdag aften i byen Sablayan i provinsen Occidental Mindoro, da bussen kørte på en nedadgående strækning på vejen

Ifølge politiets rapport ramte bussen ind i siden på en vejbro, før den styrtede ned i kløften.

Politiets efterforsker Alexis Go siger, at der også kan være tale om et teknisk problem, som har fået chaufføren til at miste kontrollen over bussen.

/ritzau/AP