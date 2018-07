Burberry brænder tasker, tøj og parfume for millioner

Det britiske luksusmærke Burberry, der er kendt for sine tern, går voldsomt til værks for at beskytte sit mærke.

Ifølge det britiske medie BBC brændte Burberry sidste år usolgt tøj, tilbehør og parfume til en værdi af 233,7 millioner danske kroner. Alt sammen for at beskytte mærkets luksusstatus og værdi.

I alt har virksomheden destrueret varer til en værdi af mere end 750 millioner kroner i de foregående fem år.

Destrueringen skal forhindre, at varerne bliver solgt for billigt eller stjålet.

En talsmand for Burberry sig til BBC, at firmaet er opmærksom på, at destrueringen sker på bæredygtig vis ved at generere energi fra brandingen af produkterne.

- Burberry har en omhyggelig proces på plads for at minimere mængden af overskudsproduktion. I de tilfælde, hvor vi er nødt til at bortskaffe produkter, gør vi det på en ansvarlig måde, og vi fortsætter med at søge måder, hvorpå vi kan reducere og genbruge vores affald, siger en talsmand fra firmaet til BBC.

Selskabet oplyser, at mængden af produkter, der sidste år blev destrueret, var unormal stor, fordi firmaet har indgået en ny kontrakt med det amerikanske firma Coty, der skal producere en ny parfumebeholdning. Derfor skulle ældre parfumer destrueres.

Det britiske firma, der primært er kendt for dets tøj og tilbehør, har de sidste fem år, gjort en særlig indsats for at genopbygge firmaet som et i den fineste ende af skalaen.

Årene forinden var firmaets kendte tern blevet plastret på stort set alt salgsbart, hvilket udbredte mærket i ekstrem grad i alle samfundslag.

- Grunden til, at de gør dette her (destruerer produkter, red.) er for, at markedet ikke svømmer over med rabatter.

- De vil ikke have, at Burberry-produkter havner hos folk, der kan sælge det med rabat, og dermed devaluere brandet, siger Maria Malone, lektor i modesalg på Manchester Metropolitan University, til BBC.

Det er ikke kun Burberry, der forsøger at holde priserne for sine produkter oppe, skriver BBC.

Firmaet Richemont, der ejer Cartier og Montblanc, har i løbet af de sidste to år tilbagekøbt urer for mindst 3,5 milliarder kroner.

De fleste af disse urer skal genbruges, men mange vil også blive destrueret.

/ritzau/