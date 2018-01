Brutalt opgør i Brasilien: Bandemedlemmer har invaderet fængselsafdeling, dræbt ni og brændt ligene

Opgør mellem bander koster ni livet i brasiliansk fængsel

Indsatte fra rivaliserende bander gik mandag til angreb på hinanden i et fængsel i staten Goias i Brasilien.

Ni meldes dræbt, og 14 blev såret i opgøret, oplyser brasilianske myndigheder til nyhedsmediet G1.

En talsmand oplyser, at urolighederne brød ud, da indsatte fra en celleblok i Colonia Agroindustrial-fængslet invaderede tre andre blokke, hvor indsatte fra en rivaliserende bande befandt sig.

Angrebsmændene satte ild til madrasser, da de trængte ind i de andre blokke og brændte ligene af de dræbte.

Myndighederne har bekræftet antallet af dræbte, men har endnu ikke identificeret de omkomne, skriver G1.

Lokale medier skriver, at 106 indsatte flygtede fra fængslet under urolighederne. 29 af dem skulle dog være indfanget igen.

Fængselsbetjente fik hjælp af militærpoliti til at generobre kontrollen med fængslet, to timer efter at volden brød ud.

Det er præcis et år siden, at et fængselsoprør i den brasilianske Amazonas-stat kostede 56 livet. Blot en dag senere blev fire dræbt i et andet fængsel i samme stat.

6. januar blev 33 indsatte dræbt i et fængselsoprør i staten Roraima, og 14. januar blev 26 dræbt, da indsatte gik amok i et fængsel i Rio Grande do Norte.

/ritzau/AP

Bevæbnet gruppe dræber 14 kirkegængere i Nigeria

Bevæbnede mænd har dræbt mindst 14 personer i det sydlige Nigeria. Ofrene var på vej hjem fra en nytårsgudstjeneste, da de blev angrebet.

Hændelsen fandt sted i byen Omoku cirka 90 kilometer fra Port Harcourt, der er kendt som knudepunkt for Nigerias olieindustri.

- 14 personer døde på stedet, mens 12, som blev ramt af skud, hurtigt blev bragt til behandling på hospitalet, siger en person fra det lokale politi til nyhedsbureauet AP. Kilden har udbedt sig anonymitet.

Et af ofrenes familiemedlemmer oplyser, at gerningsmændene "åbnede ild" mod kirkegængerne cirka en halv time efter midnat natten til mandag.

Omoku ligger i delstaten Rivers i Nigerdeltaet i den sydøstlige del af Nigeria. Området er kendt for dets store forekomster af olie, men også for at være hjemsted for mange magtfulde kriminelle bander.

Nnamdi Omoni, talsperson for politiet i Rivers, oplyser til AP, at antallet af ofre for angrebet endnu ikke kan bekræftes.

Politiet har indledt en menneskejagt på "banditterne for at sikre, at de bliver anholdt og retsforfulgt", siger Nnamdi Omoni.

/ritzau/

It-nedbrud udløste lange ventetider i amerikanske lufthavne

De amerikanske told- og grænsemyndigheder måtte mandag kæmpe med massive tekniske problemer i en række lufthavne.

Her oplevede myndighederne nemlig et nedbrud i computersystemerne, der varede omkring to timer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nedbruddet forårsagede lange ventetider for rejsende i de berørte lufthavne. Det oplyser de amerikanske told- og grænsemyndigheder.

Nedbruddet ramte klokken 19.30 lokal tid på den amerikanske østkyst. Problemet blev løst to timer senere, skriver myndighederne i en meddelelse.

Der er foreløbig ingen tegn på, at nedbruddet blev udløst af fjendtlige aktører.

- På dette tidspunkt er der ingen indikationer på, at nedbruddet var af ondsindet karakter, skriver myndighederne i meddelelsen.

Jennifer Gabris, talsmand for grænsemyndighederne, oplyser, at nedbruddet ikke har haft indflydelse på kontrollen af rejsende i de berørte lufthavne. Det skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/

Dansk balletikon stopper som chef i New York efter anklager

Den danske balletstjerne Peter Martins, der er blevet beskyldt for sexchikane, trækker sig som balletchef for New York City Ballet. Det skriver The New York Times natten til tirsdag dansk tid.

Martins har sent mandag aften lokal tid skriftligt meddelt ballettens bestyrelse, at han ønsker at fratræde.

I begyndelsen af december blev der anonymt fremsat en beskyldning mod Peter Martins om seksuel chikane.

- Jeg har afvist og fortsætter med at afvise, at jeg har været involveret i nogen form for upassende opførsel, skriver han i brevet til bestyrelsen.

Ballettens bestyrelsesformand, Charles W. Scharf, takker i en meddelelse Peter Martins for dennes bidrag.

Men det fremgår også, at undersøgelsen af påstandene mod danskeren fortsætter.

- Bestyrelsen tager de beskyldninger, der er fremsat mod ham, alvorligt, og vi forventer, at den uafhængige undersøgelse af disse påstande snart vil være afsluttet, skriver Scharf.

Martins oplyser i sit brev, at han har samarbejdet "fuldt ud i undersøgelsen".

- Jeg tror, at dens konklusioner ville have renset mig, skriver han.

Som konsekvens af beskyldningen fik Martins et midlertidigt forbud mod at undervise sin ugentlige klasse på School of American Ballet.

Skolen understregede, at en foreløbig undersøgelse af beskyldningerne ikke underbyggede påstandene mod Martins. Samtidig fortsatte danskeren som balletmester.

Kort tid efter besluttede Peter Martins dog at tage midlertidig orlov fra jobbet.

Efterfølgende er der rettet flere beskyldninger mod ham.

For nylig stod fire tidligere og en nuværende danser ved balletten frem i New York Times med beskrivelser af verbale og fysiske overgreb, der gik så langt tilbage som 1993.

Og en tidligere danser ved ballettens skole, Vanessa Carlton, skrev for nylig i en mail til bestyrelsens næstformand, at dansere har for vane at holde mund med den slags.

Og den form for tilbageholdenhed kunne blive fejltolket, som om alt var i den skønneste orden, mente hun og tilføjede ifølge New York Times:

- Men hver eneste tidligere danser, som jeg kender, deriblandt mig selv, vil være fortvivlet, hvis Peter får lov til at valse tilbage på sit kontor.

Den 71-årige Martins har i tre årtier stået i spidsen for det verdensberømte balletkompagni i New York. Han fik sin debut på Det Kongelige Teater i 1964.

/ritzau/