Bruno Mars og Kendrick Lamar rydder bordet ved Grammy Awards

Los Angeles-rapperen Kendrick Lamar og popikonet Bruno Mars skovlede trofæer til sig ved søndagens Grammy Awards, der er den amerikanske musikbranches modstykke til filmens Oscar.

Da showet sluttede tidligt mandag morgen dansk tid havde Lamar fem statuetter i favnen.

Deriblandt for bedste rapalbum, bedste rapsang og bedste musikvideo.

I en af sine takketaler fremhævede han rappere, som har inspireret ham. Deriblandt Jay-Z og Nas.

»Dette trofæ går til hiphop,« sagde Lamar.

Bruno Mars tog seks priser.

»That's What I Like« fik statuetten for årets sang, og »24K Magic« blev kåret som det bedste R & B-album og løb også med topprisen for årets album.

Hiphop og R & B dominerede i det hele taget den 60. udgave af Grammy Awards.

Meget passende var prisuddelingen for første gang i 15 år henlagt til New York, der anses for at være fødestedet for hiphop, skriver Wall Street Journal.

Fire af de fem nominerede i den mest prestigefyldte kategori, årets bedste album, var ikkehvide hiphop- og R & B-musikere.

Valget faldt på Bruno Mars og »24K Magic«. Og det har udløst en del kritik på sociale medier.

»Jeg elsker Bruno. Han er et geni. Men Kendrick fortjente den,« skriver en bruger på Twitter ifølge The Guardian

Den britiske avis sammenligner med sidste år, da Adele til manges utilfredshed vandt kategorien for årets bedste album foran Beyonce.

Tv-transmissionen fra det store show fra New Yorks berømte Madison Square Garden gik i gang godt en time efter midnat dansk tid.

For andet år i træk var talkshowværten James Corden hyret til at styre løjerne. På det røde tæppe bar mange af stjernerne en hvid rose for at vise støtte til initiativer mod sexchikane.

Inden spændingen om de vigtigste priser blev udløst på direkte tv, var en lang række af de i alt 84 kategorier blevet afgjort.

Den legendariske sanger Leonard Cohen vandt således posthumt sin første Grammy for titelsangen »You Want It Darker« i kategorien »Best Rock Performance«.

Albummet »You Want It Darker« udkom, tre uger før Cohen døde i november i Los Angeles. Han blev 82 år.

Ed Sheeran vandt årets bedste popalbum med »Divide«, mens »Run« af Foo Fighters blev kåret til årets bedste rocksang.

