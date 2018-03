Bror til fransk politihelt: Han vidste, at han ofrede sit liv

Carcassonne. Den heroiske franske politimand, som døde lørdag efter at have tilbudt at være gidsel under en islamistisk gidseltagning i et supermarked i det sydvestlige Frankrig, var en eliteofficer, som var blevet hædret med en tapperhedsmedalje for sin indsats Irak.

Oberstløjtnant Arnaud Beltrame, 45 år, sørgede for at blive udvekslet med en kvinde, der blev holdt som gidsel af den bevæbnede Radouane Lakdim, som allerede havde dræbt og såret en del mennesker under flere angreb fredag.

Han havde til sidst forskanset sig med gidsler i supermarkedet Super U i den stille by Trèbes.

Som en ledende officer i gendarmeriet, som er en politistyrke, der er en del af det franske militær, håbede Beltrame at kunne forhandle med Lakdim, når kunder og ansatte i butikken - omkring 50 personer - var bragt i sikkerhed.

En kvinde var tilbage i butikken, som Lakdim ville bruge som menneskeligt skjold. Beltrame tilbød at tage hendes plads.

Han efterlod sin telefon på et bord, så myndighederne fik mulighed for at lytte til, hvad der skete inden for. Men Lakdim skød og knivstak politimanden, så han blev såret dødeligt. Dermed udløste han politiets storm på butikken, hvorunder han selv blev dræbt.

Beltrame, som i en årrække også har været med til at bevogte det franske præsidentpalads, døde af sine kvæstelser tidligt lørdag.

Præsident Emmanuel Macron har ført an i en hyldest til den dræbtes mod.

»Han udviste usædvanlig ro i den panikfyldte situation,« siger Macron.

Beltrame, som var gift uden børn. døde som en helt, siger Macron.

Beltrames bror, Cedric, siger, at han vidste, hvad han gik ind til.

»Han vidste, at han ikke havde en chance. Han ofrede sit liv for en anden,« siger han.

Og Beltrames mor, som ikke ønsker sit navn offentliggjort, siger, at hun ikke er overrasket over, at hendes søn tænkte på at redde andre, før han tænkte på sig selv.

»Han var altid sådan. Lige siden han blev født, har han gjort noget for sit land,« siger hun til radiostationen RTL.

Han blev færdiguddannet i 1999 på Frankrigs mest ansete militærakademi Saint-Cyr. Han var en af ganske få, som blev udvalgt til gendarmeriets elitestyrke Gsgin i 2003, som senere udstationerede ham i Irak.

»Han døde for sit land. Frankrig vil aldrig glemme hans heroisme, hans tapperhed, hans offer,« siger den franske indenrigsminister, Gérard Collomb.

/ritzau/AFP