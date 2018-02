Britiske udvandrere kæmper for EU-rettigheder efter brexit

Fem britiske statsborgere bosiddende i Holland opfordrer en hollandsk domstol til at hjælpe med at beskytte rettighederne til »de mange glemte« efter brexit.

Onsdag falder der dom i sagen ved en domstol i Amsterdam.

»Jeg tror, at mange britiske udvandrere føler uretfærdighed i den måde, de er blevet behandlet i brexit-beslutningen og nu i brexit-forhandlingerne,« siger Stephen Huyton, en af de fem sagsøgere.

Han og hans familie argumenterer for, at de har selvstændige rettigheder som EU-borgere, der gælder ud over det statsborgerskab, de måtte have i et bestemt EU-land, herunder Storbritannien.

Sagen, der er anlagt af Huyton, direktør for et amerikansk firma og bosiddende i Holland de sidste 24 år, og fire andre, kan få stor betydning for andre britiske udvandrere.

Tirsdag blev brexitforhandlingerne genoptaget i Bruxelles. Her skal flere detaljer om Storbritanniens skilsmisse fra EU drøftes. Det gælder blandt andet fremtiden for de omkring en million briter, der bor på det europæiske kontinent uden for Storbritannien.

De fem sagsøgere i sagen insisterer på, at deres juridiske rettigheder som EU-borgere - herunder retten til fri bevægelighed - bør forblive gældende og sikret af Holland - også efter at Storbritannien træder ud af unionen 29. marts 2019.

Formålet med søgsmålet er at få domstolen i Amsterdam til at sende sagen videre til EU-Domstolen for en endelig afgørelse.

»Så simpelt er det,« siger Stephen Huyton.

»Det primære mål er at få domstolen til at søge afklaring hos EU-Domstolen i forhold til, hvad det egentlig betyder at være en europæisk borger,« siger han.

Stephen Huyton forklarer videre, at de besluttede at indlede sagen i Holland, fordi "dets retssystem arbejder ret hurtigt". Samtidig har de hollandske dommere tendens til at henvise spørgsmål om fortolkning af traktater til EU-Domstolen i Luxembourg, mener han.

Hvis EU-Domstolen kommer frem til, at briterne har separate rettigheder som EU-borgere, kan det få massive konsekvenser.

»Det kan få stor betydning for de nuværende brexitforhandlinger,« siger Stephen Huyton.

Han henviser til britiske udvandrere som »de mange glemte« og siger, at deres ønsker blev ignoreret i folkeafstemningen i 2016. Her havde mange ikke lov til at stemme, selv om de er britiske statsborgere og i mange tilfælde fortsat skattepligtige.

