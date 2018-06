Britiske EU-modstandere frygter skæbnetime: »Bare en eller to vaklende parlamentsmedlemmer kan nu holde hele Brexits fremtid i deres hænder«

Premierminister Theresa May spiller højt spil i Brexit-lovgivnings pingpong med Overhuset. De EU-kritiske partifæller mener, at de er i gang med det afgørende slag, mens rasende konservative EU-tilhængere siger, at de er blevet forrådt af regeringen og overvejer at stemme sammen med oppositionen.