Britisk regering: Forbered jer på en fremtid helt uden EU

Det britiske Brexit-ministerium opfordrer nu den britiske befolkning og erhvervslivet til at forberede sig på, at det ikke vil lykkes at opnå en fremtidig aftale med EU. Så vil toldbarrierer blive etableret, og EUs regler for pensioner og brug af sundhedssystemet i andre andre lande vil ikke længere gælde.