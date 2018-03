Britisk politi: Tidligere russisk spion blev forsøgt dræbt med nervegas

Det britiske politi siger ifølge AFP, at en tidligere russisk spion var offer for et drabsforsøg med nervegas i den engelske by Salisbury.

- Der er tale om et overlagt angreb på den tidligere spion og hans datter, siger talsmænd for det britiske politi efter flere dages efterforskning.

Sagen bliver nu efterforsket videre som drabsforsøg, hedder det.

Læs også Var det Putins kolde hævn, som nåede eks-spionen i Salisbury?

Ledende politifolk siger, at der er meget ringe risiko for, at andre i Salisbury kan komme til skade som følge af den anvendte nervegas.

Men en politimand, som behandlede den tidligere russiske dobbeltagent og hans datter er blevet alvorligt syg.

Den russiske eksspion og hans datter blev søndag fundet livløse på en bænk uden for et indkøbscenter i byen Salisbury.

Et britisk militærlaboratorie har i de seneste dage arbejdet på at finde ud af, hvad det er for et stof, der gjorde den 66-årige tidligere spion og hans 33-årige datter så alvorligt syge. De er indlagt på en intensivafdeling.

/ritzau/AFP