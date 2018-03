Britisk politi: Russisk spion blev forgiftet i sit hjem

- Den højeste koncentration af nervegift nogensinde var på Sergej Skripals hoveddør, siger britisk politi.

Det britiske politis antiterrorkorps siger, at den tidligere russiske dobbeltagent i Salisbury og hans datter formentligt først kom i kontakt med nervegift i deres hjem.

- På dette stadie i vores efterforskning mener vi, at Sergej Skripal og hans datter først kom i kontakt med nervegiften ved deres hoveddør, siger Dean Haydon, som leder det britiske politis særlige antiterrorkommando.

- Vi har derfor koncentreret meget af vor efterforskning i og ved denne adresse, siger han og pointerer, at den højeste koncentration af nervegift nogensinde var på Sergej Skripals hoveddør.

Politiet har optrappet en eftersøgning efter nervegift i den umiddelbare nærhed af Skripals hus.

Der har tidligere været spekulationer og ubekræftede oplysninger i britisk presse om, at nervegiften var skjult i den 33-årige Julia Skripals bagage, uden at hun vidste det, da hun rejste tilbage til Storbritannien fra Rusland kort tid før angrebet.

- Det formodes, at giften var skjult i tøj eller kosmetik eller en gave, som hun medbragte til sin far. Gaven blev åbnet i hans hus i Salisbury, skrev The Daily Telegraph for godt en uge siden.

Sergej Skripal og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury den 4. marts. Omkring 250 politifolk fra antiterrorkorpset arbejder stadig på opklaringen af angrebet.

De to er fortsat indlagt efter angrebet med en nervegift, som ifølge britiske efterforskere er den russiske gift Novichok.

Flere end 100 diplomater i forskellige lande har det seneste døgn fået besked på, at de skal rejse hjem til Rusland.

Rusland har benægtet, at landet står bag angrebet i England.

/ritzau/Reuters