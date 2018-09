Britisk politi afspærrer gader omkring Salisbury-restaurant

London. Britisk politi er søndag aften blevet tilkaldt til en restaurant i byen Salisbury, hvor to mennesker er blevet syge efter at have spist.

Restauranten og det omkringliggende område er afspærret.

Salisbury var den by, hvor den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i marts blev forgiftet af nervegiften Novichok.

Søndag aften blev en ambulance tilkaldt, da de to spisende gæster - en mand og en kvinde - blev syge, meddeler politiet.

Derpå besluttede ambulancefolkene at tilkalde politiet omkring klokken 18.45 lokal tid.

- Som en sikkerhedsforanstaltning er restauranten og de omkringliggende gader spærret af, mens betjente undersøger stedet og fastlægger årsagerne til, hvad der gjorde dem syge, skriver politiet i en meddelelse.

Ud over Sergej Skripal og hans datter, der begge overlevede angrebet med den farlige Novichok-nervegift, blev et britisk par senere også udsat for giften.

Det skete i juni, da en 45-årig mand og en 44-årig kvinde faldt om i deres hjem i Amesbury, der ligger få kilometer fra Salisbury. Kvinden døde otte dage senere, mens manden overlevede.

/ritzau/Reuters