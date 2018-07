Britisk par ramt af samme gift som russisk eksspion

Det er ikke mere end fire måneder siden, at en russisk eks-spion samt hans datter blev forgiftet med giften Novichok og fundet bevidstløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.

Dengang sagde ledende politifolk, at risikoen for, at andre ville blive forgiftet nær Salisbury, ikke var ret stor. Men nu er endnu et tilfælde opstået. Der er tale om en forgiftning af et britisk par, der lørdag aften blev bragt til et hospital i Salisbury i kritisk tilstand, efter de var blevet alvorligt syge. En ledende politimand udtaler, at det på nuværende tidspunkt ikke er klart, om der er tale om en forbrydelse.

Manden på 45 år og kvinden på 44 år blev fundet bevidstløse i et hus i Amesbury - der ligger nord for Salisbury - og omkring ti kilometer fra stedet, hvor den russiske spion, Sergej Skripal, og datteren, Yulia Skripal, blev forgiftet.

Det blev oprindeligt antaget, at parret havde fået en overdosis narkotika, men deres symptomer fik alarmklokkerne til at ringe hos både læger og politiet og førte til mistanke om endnu en nervegas-sag.

FAKTA: Højpotent nervegift stammer fra sovjettiden Ifølge britisk anti-terrorpoliti har to personer, der lørdag blev fundet bevidstløse i Amesbury i det sydlige England, været i kontakt med den samme gift, som blev brugt mod den russiske eksspion Sergej Skripal i marts. Der er tale om giften Novichok, der er udviklet i Rusland. Det ved vi om nervegiften: * Udviklet af Sovjetunionen i 1970'erne og 1980'erne. * Hovedingredienserne er agrokemiske stoffer. Dermed kunne en skjult produktion af stoffet til krigsførelse hurtigt skjules som en legitim industri ifølge Amy Smithson, en amerikansk ekspert i kemiske våben. * Navnet Novichok betyder "nytilkommen" på russisk og omfatter en gruppe af avancerede nervegifte. * De blev kategoriseret som fjerde generation inden for kemiske våben og blev udviklet under et hemmeligt program. * Rusland menes ikke at have informeret Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) om eksistensen af midlet eller dets ingredienser. * Så vidt vides er Novichok aldrig blevet anvendt i forbindelse med krig. Men russiske mafiaorganisationer mistænkes for at have anvendt midlet i forbindelse med en række drab på prominente personer i Rusland. * En udgave kendt som A-230 er angiveligt fem til ti gange mere giftigt end nervegiften VX, der anses som en af de mest potente, der nogensinde er fremstillet. VX blev ifølge USA for eksempel brugt til at slå den nordkoreanske leder Kim Jong-uns halvbror ihjel sidste år. * A-230 kommer i flere varianter. En af disse - A-232 - har russisk militær brugt som grundsten for et kemisk våben kendt som Novichok-5. * Novichok kommer i flydende form, men det menes også at eksistere som et fast stof. Det betyder, at det kan spredes som findelt pulver. * Det kemiske våben er udviklet til at virke lynhurtigt på ofre. Efter 30 sekunder til to minutter viser symptomerne sig. I pulverform tager det noget længere tid. * Novichok blokerer som andre nervegifte kommunikationen fra nerver til muskler. Dermed lammes en række kropsfunktioner. * Overordnet forårsager det kemiske stof en nedsættelse af hjerterytmen og svækket åndedrætsfunktion, hvilket i sidste ende fører til kvælning. * Typiske umiddelbare symptomer: Sammentrækning af pupillerne, krampeanfald og savlen. I de værste tilfælde koma, mistet åndedrætsfunktion og død. Kilde: BBC, Reuters og The New York Times. /ritzau/

Sent onsdag aften bekræfter det britiske politi, at parret er blevet forgiften med Novichok, der er udviklet i Rusland.

Politiet sagde tidligere onsdag, at der på baggrund af den seneste hændelse er sat betjente fra antiterrornetværket på sagen sammen med kolleger fra politiet i Wiltshire, der dækker området med Amesbury og Salisbury.

Ifølge politiet er der intet er i de to ofres baggrund, der indikerer, at de kunne være mål for et attentat.

Det vides ikke, hvordan de to, der er kritisk tilstand, er kommet i kontakt med den russiske nervegift.

»Jeg forstår godt, at der vil være mange spørgsmål om en sammenhæng. Vi efterforsker alle spor i jagten på dem, der er ansvarlige for den barbariske handling.«

»Det er åbenlyst, at vi kigger på, om der er en sammenhæng. Men vi spekulerer ikke og vil ikke lave nogle antagelser,« siger chef for det britiske antiterrorpoliti Neil Basu på en pressekonference.

En talsmand for premierminister Theresa May sagde i eftermiddag, at sagen behandles med »største alvor«.

Først kvinden, så manden

Den britiske avis The Guardian skriver, at en mekaniker - der angiveligt skulle være ven til parret - havde fortalt, at han fredag aften var med parret i Salisbury tæt på nogle af de steder, der er forbundet med Skripal-sagen. En række af de besøgte steder er efterfølgende blevet afskærmet.

Eftersigende var kvinden den første, der pludselig fik voldsomme problemer med at trække vejret og blev derfor taget med til hospitalet. Her var manden stadig sammen med mekanikeren, hvor de efter noget tid ville tage sammen til hospitalet for at se til kvinden.

»Da vi gik op til hospitalet, begyndte han at svede. Hans t-shirt var gennemblødt. Han stod og rockede mod muren. Hans øjne var helt åbne og røde, og hans pupiller var helt små. Han talte usammenhængende, og det gik op for mig, at han hallucinerede. Han lavede underlige lyde og opførte sig som en zombie. Jeg ringede straks efter en ambulance. Først troede de, det var stoffer, men det ved de også nu, at det ikke var,« siger mekanikeren til The Guardian.

Public Health England oplyser, at man ikke mener, at der er en betydelig sundhedsrisiko for befolkningen i forbindelse med hændelsen.