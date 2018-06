Britisk minister tillader cannabisolie til 12-årig syg dreng

Den 12-årige britiske dreng Billy Caldwell er blevet centrum for en følelsesmæssig sag, der trækker overskrifter i Storbritannien.

Billy Caldwell lider af voldsomme epilepsianfald, der truer den 12-åriges helbred.

Billys mor, Charlotte Caldwell, blev mandag anholdt i Heathrow Lufthavn, mens hun forsøgte at smugle cannabisolie hjem til sin søn fra Canada. Det skriver det britiske medie Sky News.

Olien, som består af stoffer, der kommer fra cannabisplanten, er ulovlig i Storbritannien, men menes at have lindrende effekt for nogle syge patienter.

Fredag blev Billy Caldwell bragt til sygehuset, efter flere epileptiske anfald.

Charlotte Caldwell udtalte lørdag morgen til Sky News, at "Billy havde to anfald mere i løbet af natten, hvilket har gjort hans tilstand yderligere kritisk".

Senere lørdag formiddag forlød det fra en talsmand for familien ifølge Sky News, at myndighederne havde frigivet cannabisolien, der menes at kunne gavne Billy Caldwell.

Lørdag eftermiddag gik Storbritanniens indenrigsminister, Sajid Javid, ind i sagen med en udtalelse.

- I morges, har jeg brugt mine særlige beføjelser til at sørge for, at Billy får den mest effektive behandling på den sikreste vis.

- Vi har været i tæt kontakt med Billys læger i løbet af natten, og min beslutning beror på råd fra et erfarent medicinsk personale, der har gjort det klart, at dette er en medicinsk nødsituation.

Den 12-årige dreng er foruden de voldsomme epilepsianfald autist og har svære kommunikationsvanskeligheder.

Ifølge familien havde drengen ikke lidt af epilepsianfald i mere end 300 dage, indtil cannabisolien blev taget fra ham.

/ritzau/