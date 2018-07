Britisk betjent får grønt lys efter nervegiftundersøgelse

En britisk politibetjent, der lørdag blev testet for mulig eksponering af Novichok, har ikke været i kontakt med den russiske nervegift. Prøveresultaterne kom således tilbage negative.

Det oplyser det lokale politi på Twitter kort før midnat til søndag.

- Det er med glæde, at vi kan oplyse, at den politibetjent, som søgte forebyggende lægehjælp på Salisbury District Hospital i forbindelse med hændelsen i Amesbury, er blevet undersøgt og har fået grønt lys, skriver Wiltshire Police.

Den pågældende betjent kontaktede en læge i forbindelse med efterforskningen af en aktuel sag, hvor to personer er blevet kritisk syge efter kontakt med nervegiften Novichok.

Akutmodtagelsen på Great Western Hospital i Swindon blev umiddelbart lukket ned, og ingen patienter fik lov til at komme hverken ind eller ud.

Politibetjenten blev senere lørdag overflyttet til Salisbury District Hospital. Det skete med begrundelsen, at sidstnævnte hospital kan udføre relevante specialtest.

Hospitalet har således specialudstyr, og betjenten fik svar på sine prøver i løbet af kort tid.

Politibetjenten var ved at efterforske en sag om parret Dawn Sturgess og Charlie Rowley, som for en uge siden blev kritisk syge i den sydengelske by Amesbury.

Man antog først, at deres besynderlige symptomer var forårsaget af narkotika. Rowley var registreret heroinmisbruger.

Men det er siden blevet bekræftet af test på et militært laboratorium i Porton, at de to personer, der begge er i 40'erne, havde været i kontakt med nervegiften Novichok.

De to er fortsat i kritisk tilstand.

Det lokale politi gentager sent lørdag aften budskabet fra hospitalet, om at risikoen for at blive udsat for nervegift i området er meget lille.

Tidligere på året blev en russisk eksspion ved navn Sergej Skripal og hans datter forgiftet med Novichok. De blev 4. marts fundet livløse på en bænk i Salisbury, der ligger ti kilometer syd for Amesbury.

Begge er siden kommet til bevidsthed.

/ritzau/AFP