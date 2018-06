Britisk aktivist anholdt i Moskva kort før VM-fodbold

Den britiske aktivist Peter Tatchell, der er en kendt fortaler for seksuelle minoriteters rettigheder, er anholdt i Moskva efter en enmandsprotest.

Det sker kun få timer før, der fløjtes op til VM i fodbold i Rusland.

Russisk politi oplyser, at han vil blive løsladt efter at være præsenteret for en sigtelse.

66-årige Tatchell blev ført væk af betjente, efter han havde foldet et banner ud i det centrale Moskva.

På banneret stod: "Putin undlader at handle over for tortur mod homoseksuelle i Tjetjenien"

- Der kan ikke være normale sportslige forbindelser med et unormalt regime som Putins, nåede han at sige, inden betjentene passede ham op og anholdt ham, skriver AFP.

/ritzau/Reuters