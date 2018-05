Briternes røde telefonboks får et genopkald

Somme tider er det svært at give slip.

For mange briter gælder det institutioner og genstande, som repræsenterer landets glorværdige fortid: statelige bygninger, kongehuset – og så de røde telefonbokse.

Først blev de gennet væk fra gadehjørnerne af teknologiens fremskridt, og siden blev de fortrængt til lossepladsernes udkant af senere, men lige så forældede genstande.

Men nu oplever de ikoniske telefonbokse noget af et comeback: De bliver genbrugt - ofte på særdeles opfindsom vis - som bittesmå cafeer, værksteder for defekte mobiltelefoner eller ligefrem til ophæng af hjertestartere.

De originale støbejernsbokse med det buede tag, kaldet Kiosk No. 2 eller blot K2, dukkede første gang op på britiske gader og veje i 1926. De var designet af Giles Gilbert Scott, som også var arkitekten bag den kendte Battersea Power Station i London og domkirken i Liverpool. De blev snart en fast bestanddel af det britiske landskab, men begyndte lige så stille at forsvinde igen i løbet af 1980erne, da British Telecom blev privatiseret, og mobiltelefonerne indledte deres sejrstog i befolkningen.

På den tid fik Tony Inglis’ entreprenørselskab opgaven med at fjerne telefonboksene fra gaderne og sælge dem på auktion. Men den gode Tony Inglis endte med at købe hundredvis af dem selv, for han havde fået den idé, at de kunne renoveres og sælges igen.

Det virkede måske som en tåbelig idé dengang. »De stred i den grad mod hele tidsånden,« fortalte Inglis for nylig i et interview. »De er alt det, man ville forsøge at undgå i dag: store og tunge.«

Men Tony Inglis så det som et kald at bevare de gamle telefonbokse, og han havde desuden konstateret, at flere af dem var blevet kategoriseret som historiske bygninger. Han var derfor overbevist om, at han kunne få en god forretning ud af at renovere dem. Tiden skulle give ham ret.

Imperium, Downton Abbey og turisme

Briterne har nu også en forkærlighed for at bevare landets arv.

»Vi er besatte af det gamle, og det er fordi vores erfaringer med den moderne verden har været så smertelige,« siger den velkendte historiker og TV-producer Dan Snow.

»Hvis du kigger lidt på de ting, folk nærer nostalgiske følelser for, så er det ting, som minder ældre mennesker om vores fortid med imperium og storladne drømme.«

De samme følelser nærer også en stor del af turismen i Storbritannien, hvor berømte bygninger ofte står højt på de besøgendes ønskelister.

»Vi har såmænd også gode, økonomiske grunde til at fejre vores historie,« konstaterer Dan Snow.

Så Tony Inglis og efter ham også andre foretagsomme mennesker kunne gå i gang, og med tiden begyndte de genopstandne telefonbokse lige så langsomt at vende tilbage til bybilledet – ofte i andre, men lige så vigtige roller for samfundet som den oprindeligt tiltænkte.