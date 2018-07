Briterne ville væk fra EUs bureaukratiske maskine: Nu skal de ansætte 8.000 flere embedsmænd til at klare Brexit

Briterne skal ansætte yderligere 8.000 embedsmænd til at tage sig af Brexit, og i værste fald kan det ende med, at Brexit fordrer i alt 14.800 nye embedsstillinger til bl.a. at opkræve told og holde øje med varer og serviceydelser. Til sammenligning er der i EU-kommissionen 32.000 ansatte, og de er embedsværket for samtlige 27 medlemslande.