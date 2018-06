Brigitte Macrons datter: Det var svært, da mor faldt for 15-årig dreng

En dokumentarfilm fortæller om den umulige kærlighed mellem en 39-årig lærer og hendes 15-årige elev, nemlig det nuværende præsidentpar Macron. For første gang taler Brigitte Macrons datter om sine oplevelser dengang, og der var ikke noget at gøre, siger hun. De to elskede hinanden så meget, at det måtte være. Filmen er kæmpesucces i Frankrig.