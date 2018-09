Brasiliens historiske genstande er brændt, og nutiden er ikke i meget bedre forfatning

Det statelige nationalmuseum, som engang husede Brasiliens kejserlige familie, ulmede stadig ved solopgang mandag, da grupper af forskere, museumsarbejdere og antropologer begyndte at samles uden for. Alle var de klædt i sort.

Nogle af dem hulkede stille, mens de forsøgte at danne sig et overblik over de uoprettelige skader: Tusindvis, måske flere millioner betydningsfulde genstande var blevet reduceret til aske i løbet af den voldsomme brand søndag nat. Den sal, som rummede det 12.000 år gamle skelet kendt som Luzia, det ældste kendte menneske i Amerika, var nedbrændt.

Hundredvis af beboere sluttede sig til dem under den overskyede himmel, som meget fint illustrerede den nationale stemning. De var ikke kun mødt op for at begræde branden, men også for at protestere over Brasiliens nærmest fuldstændige opgivelse af museer og andre offentlige servicefunktioner. Mange af dem så branden som et symbol for en by og et land i nød.

»Det er en situation fuld af intens smerte,« sagde Maurilio Oliveira foran bygningen. Han har arbejdet som palæontolog på Nationalmuseet i 19 år. »Vi kan kun håbe på at kunne redde vores historie fra asken. I dag græder vi, og så begynder vi på arbejdet.«

Forskere forsøger at redde nogle af museets artefakter. Foto: AFP

For få år siden syntes Rio de Janeiro at være på vej ind i en gylden epoke. Da byen forberedte sig på at huse de olympiske lege i 2016, gennemgik den en forvandling for millioner. Ejendomspriserne skød i vejret, det offentlige trafiksystem blev renoveret, og kranerne tårnede sig op over store dele af byen.

Det skulle have været Brasiliens lysende øjeblik på verdensscenen. I stedet ramte en stor og næsten altomfattende korruptionsskandale landet og plettede en lang række kendte skikkelser. Samtidig blev Brasilien ramt af en ødelæggende økonomisk krise, som skyldtes længere tids politisk ustabilitet. Ikke længe efter syntes alle drømmene at være brast som sæbebobler.

Militæret sættes ind

I de senere år har delstater og byer forsømt at betale politibetjente og læger deres løn til tiden. Offentlige biblioteker og andre kulturelle institutioner er lukket, og antallet af hjemløse og arbejdsløse er skudt i vejret.

Men måske ingen anden del af Brasilien har følt denne nedgang lige så hårdt som Rio de Janeiro. Tidligere på året, da en dødbringende voldsbølge slog ind over storbyen, tog guvernøren det usædvanlige skridt at bede landets regering om at sætte militæret ind for at opretholde den offentlige orden.

Museet gik heller ikke ram forbi, da landet måtte spare. Forberinger og vedligeholdelse blev udsat, og det gik så vidt, at nogle af museets professorer angiveligt gav sig til at samle penge ind for at kunne betale for rengøringen. Ud over et par brandslukkere og røgalarmer havde museet ikke råd til at sikre sig mod brand.

Museets hovedindgang. Foto: AFP

Uden for museets ruiner beklagede en 19-årig historiestuderende ved navn Emmanuele Medeiros, hvad der skete i hendes land:

»Byen var reduceret til aske,« fortæller hun. »Der var ingen læger på hospitalerne, og skolelærerne fik ikke en løn, de kunne leve af. Det var alt sammen meget sørgeligt, for det kunne være undgået, hvis ikke det var for al denne korruption.«

Hjælpen var på vej

Det tog mere end seks timer for de 80 brandfolk at slukke branden. Mandag ledte de gennem bunkerne af aske for at finde stumper og artefakter, som endnu kunne reddes. Cristiana Serejo, museets vicedirektør, vurderede på en pressekonference, at op mod 10 procent af museets genstande havde undsluppet flammerne. Blandt de reddede genstande var en stor meteorit og en del af den zoologiske samling.

I dag græder vi, og så begynder vi på arbejdet. Maurilio Oliveira, palæontolog

Men branden udslettede mange års arbejde blandt botanikere, marinebiologer, palæontologer og entomologer. Mange af de ansatte skyndte sig ind i museet for at redde så meget som muligt, da de hørte om branden.

Myndighederne mener, at branden er opstået på grund af en papirballon, hvis lille flamme gav den opdrift. Den skal være landet på museets tag, og selv om den slags balloner er forbudt, bliver de hyppigt sendt op under fester og festivaler i Brasilien. Efterforskerne gennemgår dog også en række elektriske relæer for at se, om fejlen lå der.

Brasiliens kulturminister, Sérgio Sá Leitão, anerkender, at den økonomiske krise har tømt pengekassen på mange museer rundt om i landet. Branden, sagde han, brød ud blot få uger før Nationalmuseet skulle have modtaget 32 millioner kroner til en renovering, som også ville have omfattet et brandhæmmende system.

»Naturligvis havde vi et stort underskud, men vi har forsøgt at løse problemerne,« sagde ministeren i et interview.

Oversættelse: Lars Rosenkvist