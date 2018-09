Brasiliens historie står i flammer: Voldsom brand i nationalmuseum er en »metafor for landets krise«

En altødelæggende brand er brudt ud i det ikoniske Museu Nacional i Rio de Janeiro. Museet er det brasilianske nationalmuseum.

Brandmænd har i timevis kæmpet forgæves for at slukke branden i det 200 år gamle museum, som ifølge nyhedsbureauet AP huser mere end 20 millioner historiske genstande i sin samling.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional

Mens branden stadig er i gang, er den allerede blevet en metafor for den politiske og økonomiske krise, som millionbyen Rio de Janeiro og hele Brasilien står i. Det skriver BBCs Sydamerika-korrespondent.

Siden Rio de Janeiro var vært for De Olympiske lege for blot to år siden, har millionbyen været i store problemer. En dyb økonomisk krise i Brasilien, en pludselig stigende arbejdsløshed og høj korruption har ført til mere fattigdom og voksende kriminalitet. Olympiaden har været så dyr, at myndighederne har måttet skære voldsomt i det offentlige forbrug.

Rio de Janeiro har fået et dårligt ry, og turisterne tør ikke længere komme i samme omfang som for bare få år tilbage.

Det er også gået ud over Museo Nacional, som ifølge flere medier var langt fra sin storhedstid, allerede inden branden brød ud. Museets budget er blevet groft beskåret år efter år, og sidste år besøgte kun 200.000 gæster den gamle bygning - til sammenligning har Nationalmuseet i København omtrent dobbelt så mange årlige besøgende.

Ifølge BBC var museet lukningstruet, fordi det ikke kunne få tilstrækkelig økonomisk støtte.

Brazil's 200-year-old National Museum has been consumed by fire, and much of its archive of 20m items is believed to have been destroyed, in a devastating loss to Brazilian science, history and culture

Branden får alvorlige konsekvenser for Brasiliens nationale arv, har landets præsident Michel Temer allerede erkendt.

På Twitter skriver han, at »200 års arbejde, forskning og viden er gået tabt.«

»Det er en trist dag for alle brasilianere,« slutter præsidenten.

Museet huser ikke alene genstande fra den brasilianske historie, men også artefakter fra det øvrige Sydamerika samt Egypten og Romerriget. Ifølge The Guardian ejer museet også en lang række naturhistoriske genstande - blandt andet skeletter fra en række dinosaurer, det ældste menneskelige skelet fundet i Sydamerika og en meteorit fra 1784.

Det er stadig uvist, hvordan branden er opstået.