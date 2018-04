Brasiliens ekspræsident Lula overgiver sig til politiet

Rio de Janeiro. Brasiliens korruptionsdømte ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva har frivilligt overgivet sig til politiet.

Det oplyser den lokale tv-station Globo TV ifølge nyhedsbureauet AFP sent lørdag aften dansk tid.

Myndighederne havde givet Lula en frist til fredag aften til dansk tid til at melde sig til politiet, men det nægtede han.

I stedet søgte den 72-årige Lula, der som præsident fra 2003 til 2011 var uhyre populær i store dele af befolkningen, tilflugt i metalarbejdernes faglige hovedkvarter i São Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo.

Samtidig forhandlede hans advokater med politiet om betingelserne for at efterkomme arrestordren.

Lørdag meddelte Lula, at han ville overgive sig til myndighederne, men det blev i første omgang forhindret af tilhængere.

Da den 72-årige var på vej væk fra metalarbejdernes hovedkvarter, blev han af sine tilhængere tvunget til at stige ud af bilen.

Luiz står til at afsone godt 12 års fængsel. Han er blandt andet dømt for at have modtaget en luksuslejlighed fra det statslige olieselskab Petrobras.

Han fastholder dog, at han er uskyldig, og at anklagen om korruption er grundløs.

