Brasiliansk domstol blokerer for Lulas kandidatur ved valg

Brasilia. Brasiliens ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva - populært kendt under navnet Lula - får ikke sit navn på stemmesedlen ved det kommende præsidentvalg i oktober.

På grund af en dom for korruption valgte et flertal i landets valgdomstol fredag at udelukke Lula fra det kommende valg.

- Det, der er på spil her i dag, er lighed for alle i befolkningen over for loven og forfatningen, siger dommer Og Fernandez i forbindelse med afgørelsen.

Afgørelsen var ventet, men den fjerner alligevel en skygge, der længe har hvilet over valget.

Skyggen blev ikke mindre, da Brasiliens Arbejderparti (PT) i august formelt nominerede Lula som præsidentkandidat.

Lula har dog tilsyneladende ikke opgivet at stille op til valget trods domstolens afgørelse.

Således har hans advokater oplyst, at de vil anke valgdomstolens afgørelse til højesteret.

Lula - Brasiliens mest populære politiker - afsoner i øjeblikket en dom på 12 års fængsel for korruption.

Trods dommen og andre korruptionssager mod ham, der endnu ikke er afgjort, fører Lula klart i meningsmålingerne.

Ifølge analyseinstituttet Datafolha har ekspræsidenten opbakning fra 39 procent af vælgerne.

Hans nærmeste rival, Jair Bolsonaro fra den yderste højrefløj, står til 19 procent af stemmerne i samme måling.

