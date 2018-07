Brandmænd finder flere døde i forkullede græske byer

Onsdag har græske brandmyndigheder gennemsøgt udbrændte områder for flere lig, efter at voldsomme skovbrande har raseret nær hovedstaden, Athen.

En græsk brandpatrulje oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at yderligere fem lig er fundet, hvilket bringer dødstallet op på mindst 79.

I alt er mindst 187 mennesker, herunder 23 børn, tilskadekomne. Antallet af savnede er fortsat uklart.

Flere end 280 brandmænd er i området i det nordøstlige Athen, hvor mandagens og tirsdagens voldsomme brande har hærget.

Her pøser de vand på de ulmende gløder for at forhindre, at ilden blusser op igen og leder efter omkomne.

Yderligere 200 brandmænd takler nye brande vest for Athen. Her er folk blevet evakueret, fordi der er tale om brande ude af kontrol.

Mandag aften og natten til tirsdag blev folk i byen Rafina forsøgt evakueret over hals og hoved, da ilden pludselig omsluttede byen.

Flere kilder beskriver desperate scener, hvor beboere og gæster i området flygtede mod nærliggende strande og vandet. Her har private både samlet flygtende personer op.

Også byen Mati er blevet voldsomt ramt af skovbrandene. Her fandt beredskab tirsdag 26 omkomne, der var blevet fanget i ilden i forsøg på at nå stranden.

Dødstallet fra de voldsomme brande, der raserer nær Athen, overgår nu antallet af døde fra 2007, hvor 70 omkom i brande i landets sydlige region Peloponnese.

Den græske regering har erklæret tre dages landesorg og bedt om hjælp fra EU til at håndtere konsekvenserne af de voldsomme brande.

Ilden skal blandt andet være startet i tør nåletræsskov. Den græske regering har dog også indikeret, at man undersøger, om brandene kan være påsat på grund af deres voldsomhed.

Der er i øjeblikket mellem 30 og 40 grader varmt i Grækenland, hvilket gør landskabet ekstremt tørt.

/ritzau/