Brand i New York-bydel koster mindst 12 livet

Mindst 12 personer er døde i en bygningsbrand i New York-bydelen Bronx. Det oplyste New Yorks borgmester, Bill de Blasio, torsdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge borgmesteren var en af de døde en baby.

»Det gør mig ondt at meddele, at 12 newyorkere er døde, deriblandt et barn på kun ét år,« sagde Bill de Blasio ifølge Ritzau til journalister på stedet, efter at branden var blevet slukket.

Myndighederne oplyser til nyhedsbureauet AP, at yderligere fire er alvorligt såret, og at de kæmper for deres liv.

Det første nødopkald blev foretaget klokken 18.51, efter at en brand brød ud på tredje etage i en femetagers beboelsesejendom på Prospect Avenue tæt ved Fordham University og Bronx Zoo.

Inden for en time havde branden nået alarmstatus fire på skalaen, der går fra et til seks.

Omkring 170 brandfolk arbejdede ifølge AP for at redde folk ud fra bygningen i New Yorks vinterkulde på ti minusgrader.

En af de værste brande i New Yorks nyere historie fandt sted i Bronx i marts 2007. Dengang døde ni børn og en enkelt voksen som følge af branden, der blev sat i gang af et varmeapparat.

FN bandlyser nordkoreanske skibe fra internationale havne

FNs Sikkerhedsråd har torsdag forbudt fire nordkoreanske fragtskibe at anløbe internationale havne. Skibene mistænkes for at have transporteret produkter i strid med internationale sanktioner mod Nordkorea, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Det oplyser FN-diplomater til nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag kritiserede USAs præsident, Donald Trump, Kina.

»Taget på fersk gerning,« skrev Trump i et tweet ifølge AP. Han tilføjede, at han er »meget skuffet over, at Kina tillader Nordkorea at importere olie«.

Trumps udbrud skyldes formentlig, at en sydkoreansk avis tidligere på ugen skrev, at kinesiske skibe i åben sø har overført råolie til skibe fra Nordkorea.

Er påstanden sand, er det et brud på de FN-sanktioner mod Nordkorea, som Kina selv har sagt god for.

»Der kommer aldrig en fredelig løsning på problemet Nordkorea, hvis det her fortsætter!,« skrev Trump på Twitter.

Det nye tiltag fra FN om at forbyde nordkoreanske skibe at lægge til i andres landes havne kommer efter et forslag fra USA.

FN har vedtaget en række sanktioner mod Nordkorea som reaktion på landets forsøg på at udvikle ballistiske missiler og atomvåben.

Et forslag fra USA om, at forbuddet mod havneanløb også skulle gælde en række skibe indregistreret i Kina, Hongkong, Panama, Palau og Belize, blev afvist af Kina, oplyser AFPs kilder.

Kina er et af de fem faste medlemmer af FNs Sikkerhedsråd og anses for at være Nordkoreas eneste allierede af betydning.

»Kun fire fartøjer er omfattet,« lyder det fra en diplomat.

Han vil dog ikke afvise muligheden for, at forbuddet kan udvides til at gælde flere skibe.

Sikkerhedsrådet har flere gange i 2017 vedtaget nye sanktioner mod Nordkorea.

I august var målet jern, kul og fiskeriindustrien. I september blev der lagt begrænsninger på import af tekstiler fra Nordkorea samt eksport af olie til landet.

Kort før jul blev der vedtaget endnu en restriktiv foranstaltning, der skal begrænse forsyninger af raffinerede olieprodukter til det lukkede land.

Trump gør grin med global opvarmning under bidende kulde i USA

Store dele af USA er i disse dage plaget af ekstremt hård kulde. De lave temperaturer har skabt problemer i både det centrale og østlige USA, hvor folk er sneet inde i deres huse, og bilister bliver fanget på vejene.

Natten til fredag reagerede USAs præsident, Donald Trump, på den isnende kulde med et opslag på Twitter, og han benyttede lejligheden til at komme med en sarkastisk kommentar om den globale opvarmning.

»Mod øst kan det gå hen at blive den koldeste nytårsaften nogensinde.«

»Måske kunne vi godt bruge lidt af den gode, gamle globale opvarmning, som vores land - og ingen andre lande - skulle have betalt billioner for at beskytte os imod. Tag godt med tøj på!« skriver Donald Trump.

Han har flere gange kaldt klimaforandringer et kinesisk fupnummer.

I juni annoncerede han, at han vil trække USA ud af den globale klimaaftale fra Paris, som stort set alle andre lande i verden bakker op om.

Trumps kommentar på Twitter er efterfølgende blevet kritiseret af adskillige brugere på det sociale medie. Heriblandt Pramila Jayapal, der er medlem af Repræsentanternes Hus for Demokraterne.

»Vejr er ikke det samme som klima. Det burde præsidenten være i stand til at forstå. Det er ikke så svært,« skriver hun.

USAs nationale vejrtjeneste har i forbindelse med den kulde, der har ramt USA, advaret om »faretruende lave temperaturer og kolde vindstød«.

New York-guvernør Andrew Cuomo har ligeledes bedt borgerne i staten om at forberede sig på »faretruende koldt vejr«.

Lørdag forventes temperaturerne i den amerikanske storby at falde til mellem seks og 13 minusgrader.