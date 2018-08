Boris Johnson gør grin med burkaer. Det har sendt britisk politik i oprør

Her er forskellen på den danske og britiske politiske debat i en nøddeskal - med burkaer og Boris Johnson i hovedrollen: Danske toppolitikere følger sig forpligtede over for folkeflertallet, mens britiske toppolitikere føler sig forpligtede over for ideen om et liberalt og multikulturelt samfund.