Boris Johnson efter drabsforsøg på tidligere spion: Rusland er på mange måder ondartet

Der er tale om et forsøg på at sværte Rusland til, når britiske politikere, efterforskere og medier peger på Rusland som ansvarlig for attentatforsøget med nervegift på den den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury, England, i weekenden.

Det siger talskvinde for det russiske udenrigsministerium Maria Sakharova ifølge BBC.

»Denne historie blev straks brugt til at styrke mediernes anti-russiske kampagne,« hævder hun.

Fra andre russiske kanaler lyder det mere diplomatisk, at man ingen viden har om angrebet, men at man er åben for at samarbejde med britisk politi, hvis det skulle blive aktuelt,

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, udtalte i forbindelse med et krisemøde om sagen, at den i høj grad mindede om den tidligere russiske spion Alexander Litvinenkos død i 2006. Litvinenko blev forgiftet med stoffet polonium i London. Britiske myndigheder nåede i en undersøgelse frem til, at Rusland stod bag mordet på Litvinenko.

Johnson udtalte ifølge The Irish Examiner, at han på dette tidspunkt i efterforskningen ikke ville udtale sig med sikkerhed, men sagde, at »skulle der komme beviser, der peger på et statsligt ansvar (i attentatet, red.), vil regeringen reagere på passende og håndfast vis.«

Johnson kaldte desuden Rusland for »på mange måder ondartet og indblandende«.

Den russiske ambassadør har taget skarp afstand fra Johnsons udtalelser og kritiserer ham for at udtale sig »som om efterforskningen allerede er ovre.«

Også det russiske udenrigsministerium er efter den britiske udenrigsminister.

»Hvordan kan en mand, der beskæftiger sig med udenrigspolitiske forhold og ikke har forbindelse til sikkerheds- og efterretningstjenester, komme med sådanne påstande?« spørger talskvinde Maria Sakharova ifølge BBC.

I weekenden blev den 66-årige russiske eks-spion Sergej Skripal og hans 33-årige datter, Julia, fundet forgiftet på en bænk i Salisbury, hvor Sergej Skripal bor. De to er nu indlagt på hospitalet, hvor de kæmper for livet.

En politibetjent, der ville hjælpe parret, er også indlagt med forgiftning. Nogle typer nervegift kan optages gennem huden.

De britiske myndigheder har identificeret den nervegift, der blev brugt i attentatforsøget, men vil dog endnu ikke oplyse, hvilken type det drejer sig om, skriver BBC.

Skripal blev i sin tid fængslet i Rusland for at sælge tophemmelige oplysninger til den britiske efterretningstjeneste MI6, men blev i 2010 overdraget til briterne som del af en spionudveksling, Han har siden boet i Storbritannien.