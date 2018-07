Borgerlig statsministerkandidat prioriterer grænsekontrol over åben Østersøregion: »Jeg tror, at vi vil have de problemer et stykke tid«

Partilederen for Moderaterna, Ulf Kristersson, siger til Berlingske, at Sverige har brug for en bred national aftale om immigration, før der kan laves aftaler med andre lande, og han advarer om, at skærpet grænsekontrol også med ham som statsminister vil have større prioritet end en åben Østersøregion.