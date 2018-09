Bono har fået stemmen tilbage efter koncertafbud

Rockbandet U2's forsanger Bono er lettet, efter han har været hos lægen og fået at vide, at han snart kan synge af fuld hals igen.

U2 afbrød under stor mediebevågenhed en koncert i Berlin lørdag efter blot fire numre, fordi sangeren i det irske rockband havde mistet stemmen.

Det var U2's anden koncert på en Europaturné, og den 58-årige forsanger var for hæs til at gennemføre den.

Flere gange stoppede han med at synge for at drikke af en termoflaske, og efter fire sange måtte han give op efter at have forsøgt at tale sig igennem en del af teksterne eller at have overladt sangen til publikum.

- Jeg sang som en fugl for kort tid siden, sagde Bono beklagende til publikum.

- Jeg tror ikke, vi kan fortsætte. Det er ikke i orden over for jer, sagde han.

Gæsterne i Mercedes-Benz Arena fik først at vide, at der ville være en kort pause. Men bandet vendte ikke tilbage, og gæsterne måtte gå hjem efter kun at have oplevet en lille håndfuld sange.

I en udtalelse har en lettet Bono nu meddelt, at hans stemme vil være tilbage til resten af turnéen.

Frontfiguren i det legendariske band har meddelt, at de fans, der gik glip af bandet, får chancen igen på Mercedes-Benz Arena 13. november.

Nogle gæster har sagt til nyhedsbureauet AFP, at det var røgmaskiner, som stjal sangerens stemme. Det er dog ikke bekræftet af nogen officielle kilder.

U2's næste koncert er i den tyske by Köln tirsdag.

Ved den første koncert i Berlin fredag fordømte Bono højreekstreme demonstranters vold i den østtyske by Chemnitz. Under koncerten blev moddemonstranters slogan #wirsindmehr (vi er mere) projiceret op på scenen, hvilket udløste bifald hos publikum.

Bandet turnerer med showet "Experience + Innocence", og det skal efter planen optræde i Royal Arena i København 29. og 30. september.

Billetterne til de to koncerter blev revet væk på få minutter.

Bandet står blandt andet bag sangene "Sunday Bloody Sunday", "With Or Without You" og "Pride (In The Name Of Love)".

/ritzau/AFP