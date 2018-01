Bombe i »Russiagate«: Trump beordrede særlig undersøger fyret allerede for et halvt år siden

Donald Trump ville ifølge New York Times allerede i sommer fjerne sin plageånd Robert Mueller, der står i spidsen for en efterforskning af ulovlige forbindelser til det russiske styre. Trump undlod kun at fyre ham, fordi præsidentens rådgiver truede med at sige op.