Børn i amerikansk sydstat blev trænet til hellig krig

11 børn og »faserne til et terrorangreb«

Flere af de i alt 11 børn, der i starten af august blev reddet fra et skjulested i New Mexico, var blevet trænet i at håndtere skydevåben, så de på sigt kunne deltage i angreb mod skoler og banker. Det viser retsdokumenter.

Under afhøringer har børnene forklaret, hvordan flere af de anholdte voksne, som også boede på skjulestedet, har talt om og opfordret til hellig krig.

De to mænd, Siraj Wahhaj og Lucas Morton, blev anholdt på stedet, som en betjent efterfølgende beskrev som »de mest sørgelige levevilkår og den værste fattigdom, jeg har set«.

Lucas Morton har ifølge børnene fortalt, at han ønskede at dø som martyr.

Skjulestedet var blandt andet omgivet af dæk og en jordvold. Da politiet ransagede stedet, fandt man frem til de 11 børn i alderen et til 15 år, to mænd med en AR-15-riffel, adskillige magasiner og fire ladte pistoler samt tre kvinder, som menes at være mødre til børnene.

Politiet sagde efterfølgende, at stedet var besat af »bevæbnede ekstremister«.

Under ransagningen af skjulestedet har politiet senere fundet et håndskrevet dokument med titlen »Faserne til et terrorangreb«.

I dokumentet er »det ideelle angrebssted« beskrevet, uden at det nævnes, præcis, hvilket sted der er tale om. Men et af børnene har nævnt et hospital i Atlanta som en specifik »korrupt institution«.

Det har endnu ikke været muligt for anklagerne at bevise, hvem der har forfattet dokumentet, eller om der foreligger en konkret plan for et angreb.

Derfor er ingen af de anholdte anklaget for forsøg på terror.

Politiet fandt frem til skjulestedet under en flere måneder lang eftersøgning af den treårige dreng Abdul Wahhaj.

Drengen var udviklingshæmmet og født med en alvorlig hjertefejl, der krævede medicinering. Ifølge politiet blev drengen bortført at sin far, den nu anholdte Siraj Wahhaj, tilbage i december sidste år.

Drengens jordiske rester er senere fundet i en tunnel under skjulestedet.

Under tidligere retsmøder er det kommet frem, at de voksne nægtede drengen livsvigtig medicin.

Hans barnekrop skal ifølge politiet have givet op efter at have været udsat for et religiøst ritual, der skulle drive onde ånder ud af hans krop.

Drengen menes at være død kort efter bortførelsen.

De fem voksne er alle tiltalt for vanrøgt. En af kvinderne samt Siraj Wahhaj er desuden tiltalt for børnemishandling, der kostede den treårige dreng livet.

Brevet, som kuldsejlede et statsbesøg

Da USAs præsident, Donald Trump, fredag aflyste udenrigsminister Mike Pompeos besøg i Nordkorea, forklarede han det med, at de to lande »ikke gør tilstrækkelige fremskridt med atomafviklingen på Den Koreanske Halvø«.

Men det er ikke hele sandheden, siger to unavngivne kilder i regeringen nu til avisen The Washington Post.

Ifølge kilderne skyldes aflysningen, at Mike Pompeo har modtaget et »aggressivt« brev fra den nordkoreanske leder Kim Jong-uns højre hånd, Kim Yong-chol.

Kim Yong-chol spillede en nøglerolle i planlægningen af topmødet mellem Trump og Kim Jong-un i Singapore den 12. juni.

På topmødet indvilgede Kim Jong-un i at »arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø«.

The Washington Post skriver, at Mike Pompeo modtog brevet fredag. Det var dagen efter, at udenrigsministeren selv havde annonceret sin fjerde tur til Nordkorea, siden topmødet i juni.

Præcis hvad der står i brevet, oplyser kilderne ikke. Men, skriver avisen, det var »tilstrækkeligt aggressivt« til at aflyse besøget. Rejsen skulle have været den første for USAs nye Nordkorea-udsending, Stephen Biegun, som torsdag blev udpeget til embedet.

Fredag skrev Donald Trump på det sociale medie Twitter, at rejsen vil finde sted, når den igangværende handelsstrid med Kina er løst.

»I mellemtiden vil jeg gerne sende mine varmeste hilsener og respekt til formand Kim. Jeg ser frem til at møde ham snart,« skrev Trump.

Det blev kaldt en historisk dag, da Donald Trump og Kim Jong-Un mødtes på Capella Hotel i Singapore tilbage i juni.

Søndag anklagede Nordkoreas statsmedie USA for at »spille med fordækte kort« og for at »pønse på et kriminelt plot« mod landet.

USAs efterretningstjeneste har gentagne gange udtrykt tvivl om, hvorvidt Nordkorea reelt er villig til at afvikle dets omstridte atomvåbenprogram.

Hverken Det Hvide Hus eller det amerikanske udenrigsministerium har kommenteret meldingerne om det nordkoreanske brev til Mike Pompeo.

Erstatningen for »katastrofe«-aftalen er kommet et skridt nærmere

USA og Mexico nåede mandag til enighed om rammerne for en erstatning for Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta). Det meddeler USA's præsident, Donald Trump.

»Det er en stor dag for handel. Det er en virkelig god aftale for begge lande,« siger han fra Det Ovale Værelse, hvor nyheden blev præsenteret.

Nyhedsbureauet AP citerer Trump for, at der er tale om en »fælles forståelse« om en ny handelsaftale.

Aftalen omfatter blandt andet krav om forbedrede vilkår for ansatte i bilindustrien og initiativer, der skal værne om intellektuel ejendomsret, skriver AFP.

Foreløbig er aftalen kun indgået mellem USA og Mexico. Den amerikanske præsident siger ifølge Reuters mandag, at de to parter vil skrotte Nafta-navnet, så aftalen blot kommer til at hedde USA-Mexico handelsaftalen.

Canada har allerede meldt sig åben over for nye forhandlinger med USA. Således har premierminister Justin Trudeau sendt sin udenrigsminister til Washington.

Hun vil tirsdag varetage Canadas interesser, når forhandlingerne med USA begynder tirsdag.

Justin Trudeau og Donald Trump talte i telefon mandag aften og havde ifølge den canadiske premierminister en »konstruktiv samtale«.

Ifølge Donald Trump er det ikke sikkert, at Canada bliver en del af aftalen med Mexico.

»Vi kan lave en separat aftale med Canada, eller vi kan tilføje det til denne aftale (med Mexico, red.),« siger Trump.

Det er de tre lande - USA, Mexico og Canada - som er med i den oprindelige Nafta-aftale. Trump har betegnet Nafta som en »katastrofe«.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, sagde i sidste uge, at hun var opmuntret over, hvad Mexico og USA er blevet enige om.

Det er centrale punkter for en ny aftale USA og Mexico nåede mandag til enighed om rammerne for en erstatning for Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta). Aftalen omfatter foreløbig kun Mexico og USA og dermed altså ikke Canada, der ellers er med i den oprindelige Nafta-aftale. Det ventes dog, at Canada vil tilslutte sig forhandlingerne. Her følger nogle af de centrale punkter i aftalen mellem USA og Mexico. Tidshorisont

Aftalen mellem USA og Mexico skal gælde i 16 år, men vil blive evalueret hvert sjette år.

Hvis der opstår uenigheder i den periode, vil parterne have ti år til at løse knasterne, før traktaten udløber.

Aftalen mellem USA og Mexico skal gælde i 16 år, men vil blive evalueret hvert sjette år.

Hvis der opstår uenigheder i den periode, vil parterne have ti år til at løse knasterne, før traktaten udløber.

Aftalen mellem USA og Mexico skal gælde i 16 år, men vil blive evalueret hvert sjette år. Hvis der opstår uenigheder i den periode, vil parterne have ti år til at løse knasterne, før traktaten udløber. Højere løn til ansatte i bilindustrien

Mexico og USA er blevet enige om store ændringer for ansatte i bilindustrien. De nye aftaler vil ifølge USA føre til højere lønninger og afskrække amerikanske virksomheder fra at flytte produktionen til udlandet.

Aftalen indeholder et krav om, at 75 procent af alle autodele skal produceres i enten Mexico eller USA. Samtidig skal mellem 40 og 45 procent af et køretøjs værdi fremstilles i områder, hvor arbejderne tjener mindst 16 dollar i timen.

Nye rettigheder for arbejderne

Ifølge USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, er kravene til arbejdernes forhold de strengeste, der nogensinde er blevet forhandlet på plads.

Aftalen indeholder vidtrækkende krav til, at landene lever op til internationalt anerkendte arbejderrettigheder.

Det omfatter blandt andet et forbud mod at importere varer, der er produceret gennem tvangsarbejde. Det skal blandt andet beskytte migrantarbejdere.

Ifølge USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, er kravene til arbejdernes forhold de strengeste, der nogensinde er blevet forhandlet på plads.

Aftalen indeholder vidtrækkende krav til, at landene lever op til internationalt anerkendte arbejderrettigheder.

Det omfatter blandt andet et forbud mod at importere varer, der er produceret gennem tvangsarbejde. Det skal blandt andet beskytte migrantarbejdere.

Beskyttelse af landbruget

De to lande er blandt andet blevet enige om ikke at indføre told på landbrugsvarer.

De to lande er blandt andet blevet enige om ikke at indføre told på landbrugsvarer.

De to lande er blandt andet blevet enige om ikke at indføre told på landbrugsvarer. Intellektuel ophavsret

Toldmyndighederne får i alle havne beføjelser til at beslaglægge alle formodede kopivarer ved ankomst og afsendelse.

De nye regler indeholder også en bedre beskyttelse af ophavsret, patenter og tilladelser.

Toldmyndighederne får i alle havne beføjelser til at beslaglægge alle formodede kopivarer ved ankomst og afsendelse. De nye regler indeholder også en bedre beskyttelse af ophavsret, patenter og tilladelser. Alkohol

USA og Mexico er blevet enige om at lempe krav til certificering for at gøre handlen med vin og alkohol nemmere.

Mexico vil fortsætte med at anerkende bourbon og Tennessee whisky som amerikanske produkter. Til gengæld vil USA fortsat anerkende tequila og mezcal som mexicanske produkter. Kilder: AFP og Reuters /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Trump har ofte udtalt sig negativt om Nafta. Han lovede under valgkampen op til præsidentvalget for knap to år siden, at han ville genforhandle den og få en bedre aftale hjem for USA.

Præsidenten ventes at give Kongressen formel besked i denne uge om, at han vil underskrive en ny handelsaftale inden for 90 dage. Det er det varsel, Kongressen ifølge loven skal have, skriver AFP.

Det vil give Mexicos præsident mulighed for at underskrive den nye aftale, inden han forlader embedet. Det oplyser en højtstående kilde i det amerikanske handelsministerium til Reuters.

Meddelelsen om, at en aftale var ved at falde på plads, fik kurserne til at stige på Wall Street mandag.

