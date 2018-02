Black Panther sætter rekord i nordamerikanske biografer

Los Angeles. Superheltefilmen "Black Panther" er godt på vej til at slå alle rekorder i USA og Canada, hvor filmen havde premiere torsdag.

Prognoser viser, at filmen vil tjene omkring 192 millioner dollar ind fra torsdag til søndag. Det svarer til lidt over 1,1 milliard kroner.

Hvis man medregner mandag, som er en fridag i USA, kan filmen ifølge prognoserne sælge billetter for ikke mindre end 218 millioner dollar (1,3 milliarder kroner).

Det er det højeste beløb nogensinde for en film med premiere i februar. Set over hele året er "Black Panther" ifølge prognoserne på vej til at blive den femtestørste kassesucces nogensinde i Nordamerika.

Filmen er en science fiction-fortælling om T'Challa, der spilles af Chadwick Boseman. T'Challa er søn af den afdøde konge i den teknologisk avancerede stat Wakanda i Afrika.

Hovedpersonen vender tilbage for at genvinde tronen og bruger sin evne til at forvandle sig til superhelten Black Panther.

Flere filmeksperter nævner den allerede nu som et muligt bud på en Oscar-vinder i 2019.

Filmen har kostet omkring 200 millioner dollar (1,2 milliarder kroner) at indspille.

/ritzau/