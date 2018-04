Bill Cosby er dømt skyldig i sex-overgreb

Skuespilleren Bill Cosby er af et nævningeting dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, han havde bedøvet.

Det rapporterer flere medier torsdag aften.

Det er en domstol i Pennsylvania, der har behandlet sagen, der drejer sig om forbrydelsen, der er 14 år gammel.

Ifølge nyhedsbureauet AP har den tidligere så folkekære skuespiller nægtet sig skyldig.

Han hævder, at der var givet samtykke fra kvinden Andrea Constand.

Det begyndte for alvor at gå ned af bakke i november 2014, da anklagerne begyndte at hobe sig op.

Omkring 60 kvinder har i alt anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Den tidligere supermodel Janice Dickinson, skuespilleren Louisa Moritz og Carla Ferrigno er blandt dem, der føler sig forulempet.

Mange af anklagerne kan ikke prøves i retten. De er juridisk forældede. Det er derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten.