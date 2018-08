Bil brager gennem barriere ved det britiske parlament – flere kvæstede

En mand er anholdt, efter at en bil er braget gennem en sikkerhedsbarriere foran det britiske parlament i London, oplyser det lokale politi i London.

Et endnu ukendt antal fodgængere og en cyklist er ifølge politiet blevet påkørt og kvæstet. To af de kvæstede blev behandlet på stedet. Ingen af skaderne er umiddelbart livstruende, vurderer myndighederne.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. august 2018

Manden, der førte bilen, er ifølge de britiske myndigheder anholdt.

Billeder viser, hvordan tungt bevæbnet politi peger deres våben ind mod føreren af bilen, umiddelbart inden anholdelsen.

Politiet er i gang med at evakuere folk fra stedet, og betjente er i gang med at gennemsøge området, rapporterer Sky News.

På de sociale medier gengives optagelser af svært bevæbnet politi, der ankommer til stedet, skriver Reuters.

Det er fortsat uvist, hvorvidt der er tale om en ulykke eller en bevidst handling, men der er ingen meldinger om, at det var et terrorforsøg. Stærkt bevæbnet politi er dog talstærkt til stede ved parlamentet i Westminster og tager forholdsregler, som om det var. Det er således en antiterrorenhed, der leder efterforskningen, oplyser politiet.

While we are keeping an open mind, the Met's Counter-Terrorism Command is leading the investigation into the #Westminster incident. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. august 2018

Ewalina Ochab, der overværede episoden fortæller BBC, at det så ud som om, bilen med vilje og i høj fart kørte mod afspærringen. Ifølge vidnet så det ikke ud som om, der var nummerplade på bilens front. Det er dog ikke bekræftet.

»Jeg gik på den anden side (af gaden, red.). Jeg hørte larm og nogen, der skreg. Jeg vendte mig om og så en sølvfarvet bil komme kørende meget stærkt tæt på rækværket, måske endda oppe på fortorvet,« fortæller hun.

Episoden sker lidt over et år efter, at en bil bevidst kørte ind i adskillige fodgængere ved det britiske parlament. Dengang blev seks personer, hvoraf den ene var gerningsmanden, dræbt.

Det rapporteres, at sikkerheden omkring Downing Street 10, premierminister Theresa Mays embedsbolig, er blevet skærpet efter hændelsen ved parlamentet.

Samtidig er undergrundsstationen ved Westminister blevet lukket.