Bil bragede gennem afspærring ved det britiske parlament – politi mistænker mand for terror

En mand, der påkørte en afspærring ved parlamentet i London og kvæstede to på vejen, er anholdt mistænkt for en terrorhandling. Det oplyser politiet i en netop udsendt pressemeddelelse.

Politiet oplyser videre, at den anholdte mand er i slutningen af 20erne.

Manden kørte tirsdag morgen en sølvfarvet Ford Fiesta ind i en afspærring ved det britiske parlament. På vejen ramte han flere fodgængere og en cyklist. Ingen af dem kom umiddelbart alvorligt til skade.

»På nuværende tidspunkt behandler vi dette som en terrorhandling,« oplyser politiet. Det er derfor politiets antiterrorenhed, der står i spidsen for efterforskningen.

Amatøroptagelser viser en række motionscyklister, der har lagt deres cykler og sat sig ind på fortovet. Ude på gaden ligger en cyklist, der tilsyneladende er ved at blive tilset af en paramediciner.

Et øjenvidne siger til BBC, at det så ud som om, at bilen med vilje blev kørt med stor fart ind i afspærringen. Politiet nåede frem »inden for få sekunder«.

Folk er blevet evakueret fra området. Normalt er gaderne ved parlamentet pakket med mennesker om morgenen.

22. marts i fjor kørte den 52-årige britisk statsborger Khalid Masood ind i fodgængere på Westminster Bridge, inden han fortsatte mod parlamentet og kørte ind i en afspærring.

Her lykkedes det ham at dræbte en ubevæbnet betjent med knivstik, inden han blev skudt og dræbt af af andre politifolk.

Fem terrorofre mistede livet på Westminster Bridge, mens over 50 blev såret.

