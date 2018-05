Bestikkelse lukker tysk asylkontor

Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, har beordret stop for behandlingen af asylsager i Bremen, efter at en bestikkelsesskandale er blevet afdækket i den nordvesttyske by.

Anklagemyndigheden har indledt efterforskning af den tidligere chef for det regionale kontor for Tysklands udlændingemyndighed.

Flere andre er ligeledes mistænkt for uretmæssigt at have givet asyl til omkring 1200 asylansøgere fra 2013 til 2016.

En ansat på Bremen-kontoret mistænkes for at have taget imod penge til gengæld for at give asylansøgerne ophold.

Det er især asylansøgere fra yazidi-mindretallet i Syrien, som har fået asyl.

Siden 2014 er over 1,6 millioner asylansøgere kommet til Tyskland.

