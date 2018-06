Bekymret finansminister: Fat det nu. Stemmer I på Sverigedemokraterna, kan de komme til at lede landet

Sveriges socialdemokrater appellerer til partiets traditionelle vælgere for at dæmme op for blødningen til det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna. Skyderiet og drabene i Malmø er en påmindelse om, at lov og orden næst efter immigration optager de svenske vælgere som et valgtema, der kan give endnu mere plads til protestpartiet.