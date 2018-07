BBC: Boris Johnson var et langt horn i Theresa Mays side

Der var en, der var to, der var ...

Britiske medier er optaget af både lokalpolitik og redningen af de thailandske drenge - og får sommetider rodet lidt rundt i de to historier:

Da det nationale BBC mandag rapporterede om brexitminister David Davis' afgang, skød man skylden på det stadig lavere iltniveau!

The Independent tror ikke på regeringens kollaps:

»Theresa May har stadig mandat og støtte fra store dele af sit parti,« skriver Lizzy Buchan fra netbladets politiske redaktion.

»Syv ministres afsked i løbet af et år har gjort hende sårbar - men fraværet af en troværdig afløser kan stadig være til hendes fordel«.

Fokus på ministrene

The Guardian kører liveblog om Theresa Mays jagt på nye ministre efter to af de gamle hovedskikkelsers afgang.

Bladet er traditionelt orienteret mod Labour og bragte mandag aften en leder med fokus på brexitministeren og udenrigsministeren.

David Davis kaldes ineffektiv som både minister og leder af de seneste forhandlinger: »Det var overraskende, at han skrev under på aftalen i fredags. Det var ikke overraskende, at han sagde op.«

Boris Johnson er »Storbritanniens mest overvurderede politiker« og var »pinligt uduelig« som udenrigsminister. Han har undergravet sit lands rolle på verdensscenen og undergravet sit egen ry - »ikke mindst med sin ros til Donald Trump«.

Partiet som helhed »står nu over for en strid, det skulle have udkæmpet under alle omstændigheder«, skriver bladet - »nemlig mellem fanatikerne til højre og de pragmatisk indstillede fra centrum-højre«.

Det konservative The Times deler og viderebringer Boris Johnsons bekymringer for brexits fremtid - og »tilhængerne af brexit kan kun laste sig selv« for regeringens kaos, skriver klummeskribenten Rachel Sylvester.

Og det nationale BBC finder tilsyneladende ikke de politiske turbulenser interessante:

Mediet har kun én historie om sagen på sin forside - hvor man kalder Boris Johnson for »et langt horn i Theresa Mays side« - og skriver ellers om Donald Trumps europæiske turné og redningen af de thailandske drenge.