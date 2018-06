Basketballstjerne brød ud i gråd over forsoning mellem USA og Nordkorea

Dennis Rodman brød sammen og græd som et barn, da han så den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og præsident Donald Trump give hinanden et håndtryk. Den høje og barske forhenværende basketballstjerne er ellers ikke den typiske sentimentale grædetype, men scenen fik hans følelser i kog.

Rodman var en rod

Dennis Rodman (født 1961) var i mange år en af de bedste spillere i den amerikanske superliga for basketball. Han dyrkede samtidig en bad boy-stil og vakte opmærksomhed med en provokerende livsstil og et udseende, der indebar, at han farvede sit hår, fik tatoveringer og piercing.

Han afbrød ofte kampene ved at fremprovokere ballade med spillere og dommere. I kølvandet på en ulykkelig barndom og kriser forsøgte han i 1993 at begå selvmord. Han udgav i 1996 sin selvbiografi »Bad As I Wanna Be« og havde en affære med sangeren Madonna. I sæsonen 1996-1997 blev Rodman suspenderet fra basketball efter en lang række kontroverser og ballader. Efter basketballkarrieren dyrkede han professionel brydning sammen med bl.a. Hulk Hogan.

I 1996 havde Rodman fået sit eget TV-show, der blev kaldt The Rodman World Tour. Så gik han til filmen og spillede bl.a. sammen med Jean-Claude Van Damme og Mickey Rourke i et par film.

Man kan ikke kalde hans skuespillerkarriere for en entydig succes. Filmene blev sablet ned, og et filmmagasin udnævnte ham til den værste nye skuespiller i årets løb. I 2005 udsendte han sin anden selvbiografi med titlen »I Should Be Dead By Now«. Han promoverede bogen ved at indkalde til en pressekonference, hvor han talte til journalisterne fra en kiste.

Ægteskaber og afvænning

Hans omskiftelige karriere i showbranchen blev fulgt op med et kaotisk privatliv. Han fik en datter med sin første hustru, som han blev skilt fra, hvorefter han giftede sig med modellen Carmen Electra, men ægteskabet varede kun et år. Derpå giftede han sig med Michelle Moyer i 2003, men hustruen søgte om skilsmisse allerede året efter.

I 2008 røg Rodman ind til afvænning på en klinik for alkoholafvænning og krydrede sin offentlige optræden med uro på restauranter og bøder for alkoholpåvirket kørsel. I 2014 forsøgte han igen at komme væk fra alkoholen med en indlæggelse.

Rodman i Nordkorea

Hans politiske optræden vakte stor opmærksom, da han i februar 2013 rejste til Nordkorea for at åbne en udstilling om basketball. Her mødte han Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og betegnede lederen som »en ven for livet.« Han foreslog, at daværende præsident Barack Obama skulle tage telefonen og ringe til Kim Jong-un, da de begge var basketballfans.

Rodman bad Kim Jong-un om at intervenere for politiske fanger og fik ham i 2013 til at løslade en amerikansk fange, Kenneth Bai, fra en lejr i Nordkorea, hvor han var idømt 15 års ophold med hårdt arbejde.

Rodman udtalte til magasinet Sports Illustrated, at han så det som sit mål at nedbryde den kolde krig mellem Nordkorea og USA, og han rejste atter til Nordkorea i september 2013 for endnu et møde med Kim Jong-un. Hjemme i USA blev Rodmans basketball-diplomati mødt med skepsis og kritiske kommentarer.

Trump-bog som gave til Kim

Det amerikanske skattevæsen underkastede Rodman en kritisk efterforskning, idet man mente, at han forbrød sig mod skattelove ved at medbringe luksusgaver til Kim Jong-un. Men Rodman fortsatte med sin diplomatiske aktivitet.

I juni 2017 vendte Rodman tilbage til Nordkorea, hvor han mødte nordkoreanske sportsfolk, besøgte et børnehjem og gav sportsministeren en kopi af Donald Trumps bog »The Art of the Deal«. På det tidspunkt havde Rodman officielt støttet Trumps kandidatur til at blive USAs præsident. Han havde faktisk allerede i 2015 udtalt: »Donald Trump har været min ven i mange år. Vi har ikke brug for blot en ny politiker. Vi har brug for en forretningsmand som Hr. Trump!« De to havde tidligere optrådt sammen i TV-showet Celebrity Apprentice.

Rodman gentog, at hans mål var at bringe fred mellem de to lande. Der har i amerikanske medier været spekuleret i, om Donald Trump ligefrem stod bag Rodmans besøg i Nordkorea i 2017 for at åbne indirekte kanaler til Kim Jong-un og det nordkoreanske lederskab. Det amerikanske udenrigsministerium og Rodman selv har benægtet alle den slags antagelser.

Rodman i gråd

Da Kim og Trump mandag nat mødtes, var Rodman blevet indkaldt som en slags politisk analytiker på TV-stationen CNN. Han optrådte med en kasket med »Make America Great Again«, som er Trumps slogan, og det må have vakt opsigt på CNN, der er kendt i USA for at have en særdeles kritisk holdning til Donald Trump.

Rodman talte i CNN fra Singapore, hvor topmødet fandt sted. Under interviewet, hvor værten var Chris Cuomo, brød Rodman sammen og begyndte at græde. Han talte om sin første tur til Nordkorea, og hvordan han havde været udsat for dødstrusler, da han vendte tilbage til USA.

Rodman sagde, at han havde fået en telefonopringning fra Det Hvide Hus' pressetalskvinde Sarah Huckabee Sanders: »Hun sendte sine bedste ønsker og sagde, at Donald Trump var rigtigt stolt af mig. Han er glad for, at jeg har haft del i hele denne udvikling. Han er lykkelig over de ting, som jeg har sagt.«

Rodman sagde endvidere: »Hvis Trump lykkes med dette, håber jeg på mere magt til ham.« Ifølge Donald Trump var Rodman ikke på nogen måde officielt inviteret.